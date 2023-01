Alessia Rovegno suena con fuerza como favorita en la 71.ª competencia Miss Universo 2023. Sin embargo, también hay otras reinas de belleza que han captado la atención, como es el caso de Miss Colombia 2022, María Fernanda Aristizábal, quien busca ser coronada por la actual Miss Universe, Harnaaz Kaur Sandhu, como su sucesora. De ser así, sería la tercera vez que el país cafetalero ostenta el título de la más bella, que obtuvo en 2014 Paulina Vega Dieppa, y antes de ella, Luz Marina Zuluaga en 1958.

María Fernanda Aristizába es Miss Colombia 2022. Foto: Mafe Aristizábal/Instagram

Miss Universo: ¿quién es María Fernanda Aristizábal?

Hija del comerciante Bernardo Aristizábal Franco y la señora Bertha Lucía Urrea, María Fernanda Aristizábal, de 25 años, nació el 19 de junio de 1997, siendo la última de tres hermanos, Germán Alonso y Ángela María. En julio de 2021, obtuvo su título como Comunicadora Social en la Universidad Católica Luis Amigó.

“Soy una mujer soñadora, optimista y apasionada por las causas sociales. Quiero trabajar por las personas y las familias en estado de vulneración del país y por qué no, algún día poder ser una gran conferencista motivacional”, expresó Miss Colombia 2022.

María Fernanda Aristizábal, Miss Universe Colombia, es Comunicadora Social. Foto: Instagram

Por otro lado, en 2019, comenzó su romance con el fotógrafo Daniel Arango Valle, quien también lleva un negocio de repostería junto a su madre y hermana. Incluso Mafe Aristizábal llegó a ser imagen de ese emprendimiento.

María Fernanda Aristizába y su novio Daniel Arango Valle. Foto: Mafe Aristizábal/Instagram

Ese año también inició su carrera como reina de belleza al ganar el título de Señorita Colombia en el Concurso Nacional de la Belleza (CNB), su pase directo a competir en el Miss Universo 2020. Sin embargo, por la pandemia de la COVID-19 y el cambio de franquicia no se concretó. Al terminar su contrato con CNB pudo participar en el Miss Universe Colombia y ser elegida como representante de su país.

María Fernanda Aristizábal en el Miss Universo

María Fernanda Aristizábal fue despedida por todo lo alto el 4 de enero, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá rumbo a Nueva Orleans (Estados Unidos), donde se realizará la gala del Miss Universo en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial Louisiana, el próximo sábado 14 de enero.

La belleza colombiana lució un espectacular traje de dos piezas llamado Heredia de oro, obra del diseñador colombiano Melquicedet Rincón, que lleva detalles propios de las culturas Muisca, Quimbaya y Tairona, según describe la organización Miss Universo Colombia en Instagram.

Traje Heredia de oro que utilizó María Fernanda Aristizába, Miss Colombia 2022. Foto: Mafe Aristizábal/Instagram