¿Quién es Anna Sueangam-iam, la modelo que vivió en un basurero y que es favorita en el Miss Universo?

¡Todo un ejemplo a seguir! La ceremonia del Miss Universo 2022 está a punto de desarrollarse este 14 de enero en New Orleans, Estados Unidos, y, en ella, se reunirán las 84 mujeres más representativas de cada país que participa para definir quién es la más hermosa no solo físicamente, sino también a nivel de oratoria, manejo de pasarela y muchas otras cosas más. La cercanía a la fecha del certamen de belleza ha hecho que varios missólogos comenten sus predicciones y las favoritas a llevarse la corona.

Entre las más voceadas está la reina de belleza Anna Sueangam-iam, no solo por el gran potencial que tiene para competir entre las finalistas del concurso. La modelo tailandesa es un gran ejemplo de superación y cautiva a quien conozca su historia por lo lejos que ha llegado desde sus inicios en la ciudad de Bangkok. A continuación te contaremos toda la historia de por qué la conocen como la “ Miss Basura ” y mucho más.

¿Quién es Anna Sueangam-iam?

La modelo Anna Sueangam-iam nació en la capital de Tailandia, Bangkok, el 10 de diciembre de 1998. Actualmente, tiene 24 años de edad y mide 1,75 centímetros. De pequeña asistió a la institución educativa Mahannaparam y de adulta estudió la carrera de Administración Hotelera y Turismo en la Universidad de Kasetart, donde llegó a conseguir su licenciatura. Además, es importante mencionar lo buena alumna que fue en su educación superior, ya que se graduó con honores.

Desde que salió de la universidad, la Miss Tailandia 2022 tenía muy claro lo que quería hacer con su vida. Por ello, empezó a trabajar como actriz y modelo al mismo tiempo. Por otro lado, también se dedica a la creación de contenido en sus redes sociales, ya que su labor como influencer también le hizo ganar la popularidad que tiene.

¿Cuál es la historia inspiradora de Anna Sueangam-iam?

Mucho se ha hablado acerca del pasado de Anna Sueangam-iam, debido a que si hoy en día busca ganar la corona de Miss Universo 2022 y ayudar a muchos niños en situación vulnerable es porque ella conoce de cerca todo lo que viven quienes menos recursos tienen.

Todo inició cuando en una conferencia internacional la modelo tailandesa reveló: “ Yo soy una persona que creció en un basurero ”. La historia detrás de esta confesión es que los padres de la reina de belleza trabajaban recogiendo desperdicios para la Administración Metropolitana de Bangkok. Las escazas posibilidades económicas de su familia hicieron que no les alcanzara para comprar juguetes y su pequeña tenga que jugar con los que encontraban en mejor estado.

Anna Sueangam-iam y su madre cuando se graduó de la universidad. Foto: La Nación

¿Triste? Problemamente sea muy nostálgico leer estas líneas; sin embargo, lo que más llama la atención es que la administradora no se quedó conforme con lo que tenía y luchó pro sus sueños. Hoy en día es muy reconocida en todo el mundo.

Anna Sueangam-iam en el mundo del modelaje

El camino que ha recorrido la influencer Anna Sueangam-iam no ha sido en vano, pero aun así no todo siempre fue color de rosa cuando las cosas empezaron a ir mejor. La Miss Tailandia 2022 es el claro ejemplo de perseverancia, aunque la vida no te conría como quieres. Un hecho concreto es que las pasarelas siempre fueron su mayor pasión. Por ello, ganó el Miss Mobile Tailandia 2018 y varios concursos más.

Su experiencia le hizo creer que en el 2020 representaría a su país al ganar el Miss Tailandia, pero no fue así. Al contrario, no quedó ni en el top 5 de dicho evento, pero eso no fue impedimento para que lo volviera a intentar. Hoy en día, es la favorita de su nación, que la espera con los brazos abiertos y la corona bien puesta en su cabeza.