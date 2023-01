¿Cristiano Ronaldo y Georgina podrán convivir en Arabia pese a no estar casados? Esto dicen abogados saudís

Cristiano Ronaldo siempre será sinónimo de noticia. Su llegada al fútbol saudí no solo ha causado revuelo en el ámbito deportivo, sino también en el legal. Y es que, en un principio, el astro portugués no podría convivir con su novia, Georgina Rodríguez, al no estar casados. ¿Por qué? En Arabia Saudita existe una ley que prohíbe a una pareja convivir si no han contraído nupcias. No obstante, para ‘CR7′ se tendría una “alternativa”, alegan desde el país asiático.

¿Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez pueden convivir juntos en Arabia pese a no estar casados?

Dos abogados saudíes, especializados en derecho civil, afirmaron que las estrictas leyes conservadoras del estado islámico han ido perdiendo relevancia para los expatriados.

“Aunque las leyes del reino todavía prohíben la convivencia sin un contrato de matrimonio, las autoridades han comenzado recientemente a hacer la vista gorda y ya no persiguen a nadie, aunque estas leyes sí se utilizan cuando hay un problema o un delito” , señaló uno de los letrados al medio EFE.

Otro de los especialistas explicó que, en la actualidad, los funcionarios saudíes “ya no interfieren en este asunto”. “En el caso de los extranjeros es similar, la Policía ya no investiga ni persigue a nadie”, detalló otro abogado asiático, quien prefirió guardar el anonimato por precaución.