Jeremy Renner: ¿qué otros famosos sufrieron graves accidentes en la nieve?

Un deporte hermoso, pero extremo y peligroso. Jeremy Renner sufrió un grave accidente mientras quitaba la nieve en el rancho que posee sobre el lago Tahoe, en las montañas de Sierra Nevada. El actor se encuentra en cuidados intensivos luego de un incidente con un quitanieves, preocupando a sus miles de fans en todo el mundo. “Jeremy se encuentra en estado crítico, pero estable con las lesiones sufridas tras tener un accidente relacionado con las condiciones climáticas mientras quitaba la nieve caída. Su familia está con él y viene recibiendo una excelente atención”, señaló su representante a la revista Variety. Sin embargo, lo que le pasó al actor de Marvel no fue la primera vez en que un personaje del espectáculo se ha visto envuelto en aterradores sucesos mientras realizaba alguna clase de actividad en medio de la nieve.

¿Qué famosos se vieron envueltos en tráficos accidentes en la nieve?

Natasha Richardson

La actriz estaba viviendo uno de sus mejores momentos en el plano laboral y emocional. Se había formado un nombre a base de sus éxitos en el cine como “Juego de gemelas” y “Sueño de amor”, además de que había formado una familia hace 15 años con su esposo, el nominado al Óscar, Liam Neeson, con quien tenía dos pequeños hijos.

La tragedia tocó a su puerta cuando fue a vacacionar al resort de ski Mont Tremblant de Québec con Micheál, su hijo mayor. La intérprete tomó una clase para principiantes cuando sufrió una caída que provocó que se golpeara fuertemente la cabeza contra el hielo seco. Pese a esto, Richardson minimizó el momento y aseguró que se sentía bien, incluso rechazando la asistencia médica ofrecida.

Ya en su habitación, llamó a su cónyuge y de forma casual le contó sobre el accidente como un acontecimiento más de su día: “Oh, cariño, me caí en la nieve”. Aunque las cosas cambiarían rápidamente con el paso de las horas.

Los doctores posteriormente explicaron que experimentó algo conocido en el mundo médico como “intervalo de lucidez”. Este periodo se refiere al tiempo en que alguien con un trauma cerebral parece estar bien mientras se van formando los hematomas que aumentan la presión dentro del cráneo. La atención en esos primeros minutos son cruciales y, suelen ser, la diferencia entre la vida y la muerte del paciente.

La hija mayor de la legendaria actriz británica Vanessa Redgrave llegó al hospital tres horas después, cuando se quejó de un fuerte dolor de cabeza y comenzó a mostrar signos de confusión. El hematoma le causó muerte cerebral y falleció a los 45 años el 18 de marzo de 2009. Neeson perdía al amor de su vida y quedaba a cargo de sus dos hijos de 12 y 13 años.

“Eso es lo extraño del dolor: no puedes prepararte para eso... Te golpea en medio de la noche... Hay momentos, ahora, en nuestra residencia de Nueva York, en los que escucho que se abre la puerta. Ella siempre dejaba caer las llaves en la mesa y una parte de mí espera que me diga: ‘¿Hola?’, como solía hacerlo cada vez que llegaba. Cada vez que escucho que se abre la puerta, sigo pensando que voy a escucharla y, entonces, el dolor me golpea. Es como una ola”, señaló el nominado al Óscar, que nunca volvió a rehacer su vida amorosa.

Desde entonces y cuando no está ocupado grabando alguna película, Liam visita dos veces por semana la tumba de su esposa. “No sé si creo en la vida después de la muerte, pero me gusta sentarme y hablarle. Me hace bien”, afirmó el intérprete.

El príncipe Friso de Países Bajos

El segundo hijo de la reina Beatriz y hermano del actual rey Guillermo se destacó como alguien diferente dentro de la familia real. Solicitó acceder a una educación de primera, obteniendo varios títulos universitarios y formó una exitosa carrera empresarial que le permitió mantenerse económicamente, fuera del dinero de la corona. Además, sorprendió al mundo al renunciar a sus derechos dinásticos para casarse por amor con Mabel Wisse Smit. Sin derecho al trono, Friso de Orange-Nassau y su esposa se mudaron a Londres, donde nacerían sus dos hijas: Luana y Zaria.

Friso, como casi toda la realeza, adquirió desde muy pequeño el gusto por los deportes de invierno. La estación de esquí de Lech, en Austria, era una de sus favoritas y, con el paso de los años, se había convertido en un experto esquiador.

El 17 de febrero de 2012, Friso decidió deslizarse por una ladera cuando una avalancha lo tomó por sorpresa, dejándolo atrapado bajo la nieve durante 20 minutos. Los rescatistas llegaron a él gracias a un aparato que llevaba en su cuerpo y que facilitó su localización. Se le practicó la reanimación cardiorrespiratoria durante casi una hora e ingresó al hospital universitario de Innsbruck en estado de coma. El ‘Príncipe estudioso’, como era conocido por sus súbditos neerlandeses, había sufrido graves daños cerebrales y nunca más volvería a despertar.

La reina Beatriz sabía que la legislación de los Países Bajos la obligaba a desconectar a aquellos enfermos que no muestren signos de recuperación en los seis meses siguientes al coma. Como monarca apoyaba fervientemente esta ley, pero como madre estaba desesperada y por esto decidió trasladarlo a Londres, donde permaneció por varios meses en un estado de “mínima conciencia”.

Posteriormente, fue llevado al palacio de Huis ten Bosch, una de las residencias oficiales de la monarquía neerlandesa. Lamentablemente, el príncipe Friso murió el 12 de agosto del año 2013. Su familia lo despidió con una frase del poeta Khalil Gibran: “Cuando estés triste, mira de nuevo en tu corazón y verás que, en verdad, estás llorando por aquello que te ha hecho feliz”.

Michael Schumacher

El nombre de Michael Schumacher es sinónimo de lo más alto en el mundo del automovilismo. Sus siete coronas en la Fórmula 1 lo volvieron en una leyenda del deporte, cambiando la historia del mismo para siempre.

En sus vacaciones, y a solo dos días de terminar el año 2013, el alemán esquiaba en la estación alpina de Méribel, Francia, junto a su familia cuando sufrió una caída, la cual lo hizo salir de forma intempestiva de la pista, golpeándose la cabeza contra una roca. El impacto fue tan fuerte que rompió el casco y le provocó un traumatismo craneoencefálico severo, con hematomas intracraneales y edema cerebral difuso. Al instante fue trasladado en helicóptero a la clínica de Moutiers. “Ha necesitado inmediatamente una intervención de neurocirugía. Se encuentra en estado crítico”, señalaron los médicos luego de practicarle una doble cirugía en la cabeza.

El corredor quedó en un coma profundo. Pese a la gran curiosidad de la prensa y los fanáticos, su familia levantó un cerco mediático que evita que cualquier tipo de información sobre su estado llegue a oídos de los medios de comunicación. Desde entonces, no se sabe mucho. Ha sido llevado a diversos hospitales y clínicas especializadas, siendo la última el hospital Georges-Pompidou. El piloto de 50 años fue atendido por Philippe Menasché, pionero de la terapia celular para curar la insuficiencia cardíaca.

La esposa de Schumacher habló por única vez en un documental de Netflix sobre la salud del germano, donde explicó por qué no desean ventilar lo ocurrido tras el accidente: “ ‘Lo privado es privado’, siempre decía él. Para mí es muy importante que pueda seguir disfrutando de su vida privada tanto como sea posible. Michael siempre nos protegió. Ahora estamos protegiendo a Michael. Por supuesto que extraño a Michael todos los días, pero no soy solo yo quien lo extraña: los niños, la familia, su padre, todos los que están cerca de él. Michael está aquí de una manera diferente, pero está aquí y creo que eso nos da fuerza”.

Jeremy Renner: así fue el rescate del actor de Hawkeye tras grave accidente en la nieve [VIDEO]

De acuerdo con un informe de TMZ, el actor Jeremy Renner se encontraba limpiando la nieve en la entrada su casa, ubicada en Tahoe, cuando la máquina que conducía perdió el control y pasó por encima de la pierna. Como resultado, el intérprete de Hawkeye en el UCM quedó atrapado y perdió mucha sangre debido a sus heridas. Por suerte, fue auxiliado por un vecino y fue transportado al hospital.

El citado medio ha publicado el video del momento exacto en el que rescataron a Renner de la nieve con un helicóptero. Por lo pronto, se sabe que el artista está en “estado crítico, pero estable”. Se espera que alentadoras actualizaciones se compartan en el transcurso de las horas, aunque se ha informado que la estrella tiene heridas múltiples en varias partes del cuerpo. VIDEO: TMZ.