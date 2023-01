RBD emitió un comunicado negando el informe que presentó el medio TVNotas, en la cual señaló el motivo por lo que Poncho Herrera dijo “no” a formar parte de la nueva gira mundial de la banda. Dicha revista menciona que el actor habría pedido una millonaria cifra de dinero para unirse a la misma. En ese sentido, la página oficial de la banda se pronunció en redes sociales negando tal solicitud y respaldó al artista alegando que el reportaje estaría buscando manchar su imagen.

La cuenta del grupo mexicano precisa que la información que exponen sobre el reencuentro es falsa y difamatoria. “ Ningún miembro de la oficina encargada del proyecto ha estado en contacto con la revista y nunca se le ha proporcionado ningún detalle en relación con estos proyectos”, resalta.

“Existe respeto, cariño y apoyo mutuo entre los integrantes de RBD y Alfonso Herrera, por lo que esta nota, solo intenta desprestigiar y atentar contra la imagen, reputación, honorabilidad e integridad del grupo ”, añade el texto.

Anahí reveló que tema de RBD les avergonzaba a todos cantar. Foto: Anahí/Instagram

Pide a fans no difundir la información de TVNotas

Asimismo, RBD manifestó a sus seguidores que no difundan la información del medio internacional, con el fin de no crear fake news y manchar la gira que están preparando en este 2023.

“Los detalles oficiales del proyecto RBD serán revelados el próximo 19 de enero a las 19:00 horas de México, a través de las redes oficiales. Les solicitamos de la manera más atenta a todos los fans y medios de comunicación, no promover información falsa”, sentenciaron.

Comunicado de RBD. Foto: Instagram oficial

¿Poncho Herrera pidió millonaria cifra por volver a RBD?

Según TVNotas, conversaron con un miembro de la producción de la gira mundial. “‘Si lo hago, lo haré por dinero y la cifra para que yo haga la gira serán 10 millones de dólares’. Y eso no fue todo”, dijo el presunto informante.

“Les dijo: ‘Además, quiero que me enseñen las fechas y los lugares, porque no pienso ir a sitios que no me merezcan, yo diré qué plazas visitaré y cuáles no’”, añadió la persona.