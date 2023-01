¿Cuál es la millonaria cifra que pidió ‘Poncho’ Herrera para tocar con RBD en próxima gira mundial?

Hace algunas semanas, RBD emocionó a todos sus fanáticos anunciando su retorno musical a todo lo grande; sin embargo, ‘Poncho’ Herrera fue el gran ausente en el comunicado hecho por los demás integrantes Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, quienes volverán a subirse a diferentes escenarios de todo el mundo. El actor rechazó la propuesta y es que no es un secreto para nadie que a él nunca le ha interesado mucho el ámbito musical. Aquí te contamos la verdadera razón por la que se habría negado a aceptar la oferta.

¿Cuánto es lo que pide ‘Poncho’ Herrera para regresar a RBD?

El medio TVNotas conversó con una persona de la producción de la gira a realizarse próximamente y reveló que Alfonso Herrera quería que le pagaran una millonaria cifra para volver al grupo que lo llevó a la fama.

'Poncho' Herrera quería le pagaran una millonaria cifra para regresar a RBD. Foto: difusión

“De entrada les dijo: ‘Miren, la verdad es que a mí no me enorgullece haber estado en el grupo ni me siento digno de haber pertenecido a RBD, si lo hago, lo haré por dinero y la cifra para que yo haga la gira serán 10 millones de dólares’. Y eso no fue todo”, develó. “Les dijo: ‘Además, quiero que me enseñen las fechas y los lugares, porque no pienso ir a sitios que no me merezcan, yo diré qué plazas visitaré y cuáles no’”, agregó.

También señaló que sus excompañeros quisieron convencerlo, pero fue imposible. “Les contestó: ‘A mí los fans me valen madre, eso a mí no me importa, si quieren que haga la gira y las presentaciones, tienen que aceptar mis peticiones que serán realizadas por contrato’”.

¿Qué dijeron los otros miembros de RBD sobre el rechazo de ‘Poncho’ Herrera?

Según comentó la persona de producción de la gira, los demás integrantes del grupo pensaron que era “un malagradecido”. “Están convencidos de que lo mejor para la gira y para los propios fans es que ‘Poncho’ no sea parte de este proyecto, pues para él lo menos importante son sus fans y, para los cinco, lo más importante son sus seguidores, aunque claro, jamás lo dirán, sería un golpe para todos sus fans que tanto los quieren”, acotó.