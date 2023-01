De querido a odiado. Bad Bunny inició el 2023 siendo ‘cancelado’ por una gran cantidad de seguidores. Y es que el reguetonero puertorriqueño se hizo viral con un video donde tira muy lejos el teléfono celular de una joven que se le acercó para tomarse una foto con él. Tras el incidente, el intérprete de “Titi me preguntó” dejó un mensaje alegando que lo que hizo la fanática fue una falta de respeto y no tolera estas acciones. En efecto, no es la primera vez que el trapero expresa esta incomodidad.

En TikTok salió un extracto de entrevista donde el ‘Conejo Malo’ exhibe su antipatía por los fans que se le acercan solo para posar en fotografías y luego alejarse. “ Como si fuera un robot. ¿Papi, te importa más una foto que saludarme, que hablar conmigo?”, dijo en la charla.