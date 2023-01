Julieta Venegas revela que su exesposo la dejó por actriz de videoclip que le dedicó: “Se enamoró”

Julieta Venegas habló extensamente en una reciente entrevista con Yordi Rosado para su canal de Youtube. Durante la conversación, la intérprete de “El listón de tu pelo” se sinceró y reveló detalles de su pasado amoroso con el chileno Álvaro Henríquez, integrante del grupo Los Tres, con quien estuvo casada por dos años antes de que él conociera a una joven actriz que protagonizó el videoclip de la canción que le dedicó a su entonces esposa.

Julieta Venegas presentó el tema "Mujeres" en los Spotify Awards 2020. (Foto: AFP)

¿Qué dijo Julieta Venegas?

Julieta Venegas se sinceró con el popular conductor Yordi Rosado y recordó su primer matrimonio con Álvaro Henríquez. La artista internacional contó que, aunque mantenían una relación sólida, nunca llegaron a vivir juntos, debido a que no decidían en cuál de sus países iban a pasar el tiempo.

“De locos porque él vivió siempre en Chile, yo siempre en México, o sea, nos casamos, pero cada quien viviendo en su país. Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir, nadie se mudó nunca y nos separamos ”, expresó.

¿Qué canción le dedicó Álvaro Henríquez?

En otra parte de la entrevista, Julieta Venegas habló sobre la chica de la que su exesposo se enamoró antes de separarse oficialmente. Según los detalles brindados, él le compuso una canción llamada “No me falles”, tema con el que posteriormente conoció a la otra mujer al grabar el video musical.

“A mí ahora se me hace muy gracioso, él me escribe una canción super bonita, que se llama “No me falles”, que es hermosa y en el videoclip que hizo de esa canción aparece una actriz de la que después él se enamoró y me dejó”, manifestó.