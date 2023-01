¿Quién es Yvonne, la hermana gemela de Julieta Venegas, y en cuál de sus videos aparece?

¿Sabías que Julieta Venegas posee una hermana gemela prácticamente idéntica a ella? La famosa cantante mexicana ganó reconocimiento a nivel internacional con temas como “Andar conmigo”, “Limón y sal” y “Eres para mí”, pero uno de sus videoclips más emblemáticos no habría sido posible como lo conocemos, sino fuera por la participación de su idéntica pariente, que también está dedicada al arte. Su nombre es Yvonne Venegas y aquí te contamos más sobre ella.

La propia Julieta dio a conocer más detalles sobre cómo fue la curiosa infancia de ambas hermanas y cómo marcha su relación actualmente en una entrevista concedida a Yordi Rosado para su programa de YouTube “La entrevista”.

¿Quién es Yvonne, la gemela de Julieta Venegas?

Yvonne Venegas, gemela de Julieta Venegas, es una fotógrafa nacida el 24 de noviembre de 1970 (al igual que su hermana) en Long Beach, California, aunque ambas pasaron varios años junto a su familia en México. En total, fueron seis hijos en una familia donde el padre era fotógrafo y cuyos miembros viajaban constantemente entre Tijuana y San Diego por trabajo.

Yvonne y Julieta Venegas son hermanas gemelas. Foto: julietavenegasp / Instagram

Julieta recordó lo difícil que se hacía para sus familiares el distinguirla de su gemela en un inicio. “Era muy difícil reconocernos cuando estábamos recién nacidas, éramos idénticas. Veo las fotos de ese diciembre, un mes de nacidas, mi mamá con las dos gemelitas, yo hasta el día de hoy no sé cuál es cuál”, contó a Yordi Rosado.

Pero pronto hallaron una manera peculiar de diferenciar a ambas. “Uno de los mitos familiares es que le encontraron a Yvonne un hoyito dentro del oído. Y cuando crecimos un poco más, yo tenía como un pico en la frente y ella tenía como redondito, y nosotras ya sabíamos cómo nos llamábamos”, comentó entre risas.

Respecto a su personalidad, Julieta no duda en señalar que contrastaba con la suya: “Yvonne era toda simpática, toda linda; yo era un poco tímida, me costaba un poco de trabajo saludar”.

Yvonne y la vez en que apareció en un video de Julieta Venegas

Yvonne Venegas es fotógrafa, como su padre, y ha conseguido logros importantes en su carrera, al igual que su famosa hermana. Ha colaborado con revistas como Gatopardo y ha presentado su obra en exposiciones del Centre VU Photo de Quebec, Canadá, el Museum of Contemporary Art San Diego, el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM y muchos otros.

Yvonne Venegas ha logrado colocar sus fotografías en prestigiosas exposiciones. Foto: yvovenegas / Instagram

Pese a no estar dedicada a la música, Yvonne colaboró con Julieta Venegas al aparecer en uno de sus videoclips: el de la canción “Lento”, lanzado en 2004, en el que se ve a ambas hermanas caminar por las calles de Tokio con vestidos idénticos. Asimismo, ha realizado fotografías para su hermana.

¿Cómo se llevan Yvonne y Julieta Venegas?

“Nosotras somos gemelas con drama, nos ha costado más nuestra relación. Ahora estamos en un momento superlindo, yo siento como que tratamos de reencontrarnos”, mencionó Julieta Venegas, y agregó que ambas salieron juntas de vacaciones poco antes de la entrevista con Yordi Rosado, publicada el 1 de enero de 2023.

Consultada sobre cuál de las dos era la más sensible, la cantante respondió: “Yo creo que ella llora más que yo, a mí me cuesta más trabajo llorar. Tenemos mucho en común, las dos nos dedicamos a cosas artísticas. Pero no somos como las gemelas que una siente lo que la otra; también vivir lejos no es fácil, (no se da) la comunicación cotidiana”.

Yvonne Venegas es una destacada fotógrafa en la actualidad. Foto: yvovenegas / Instagram

Sobre los problemas que Yvonne pudo sufrir al ser tan parecida a ella, Julieta relató: “Yo recuerdo que por momentos lo ha sufrido y por momentos lo ha disfrutado. Había una exposición que estaba llenísima, yo no pude entrar y ella pudo entrar haciéndose pasar por mí”.

Actualmente, Yvonne Venegas vive de su trabajo como fotógrafa en la Ciudad de México. Además, es muy activa en las redes sociales y particularmente en Instagram, donde comparte muestras de su trabajo fotográfico para sus más de 48.000 seguidores. Ella también ha indicado a través de Twitter el enorme cariño que siente por su familia.