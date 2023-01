Drake Bell, estrella de “Drake y Josh”, se divorcia de su esposa, Janet Von Schmeling

El actor Drake Bell, recordado por su protagónico en la serie “Drake y Josh”, parece no tener un buen inicio de año. De acuerdo con Page Six, estaría separándose de su esposa, Janet Von Schmeling, con quien se casó en el 2018 y tuvo un hijo. De igual manera, la información del portal de espectáculos asegura que no habría intenciones de reconciliación y que el también músico estaría en rehabilitación.

“Tuvieron algunos momentos increíblemente hermosos antes. Necesita concentrarse en estar saludable y serán excelentes padres en el futuro (…). Es un mal momento para Drake. Pero es un gran padre cuando está sano y sobrio”, explica el informante.

Jared Drake Bell es un actor, cantautor y músico estadounidense de 35 años.

Drake Bell habría empezado rehabilitación

La exclusiva de Page Six asegura también que Drake Bell está en tratamiento tras ser visto en diciembre del 2022 en una situación preocupante con su hijo. El actor ha sido observado inhalando globos —pero no se ha precisado si tenían alguna sustancia dentro— mientras estaba con su primogénito en su auto.

“El 7 y 8 de diciembre, Bell fue visto resoplando globos en su automóvil en el estacionamiento de una tienda de cigarrillos electrónicos de California mientras su hijo pequeño estaba sentado en el asiento trasero”, afirma la fuente del medio de espectáculos.

Drake Bell es un actor y músico estadounidense. Foto: Telegram

¿Cómo empezó la historia de amor de Drake Bell y Janet Von Schmeling?

Drake Bell y Janet Von Schmeling comenzaron a frecuentarse en el 2013 y optaron por mantener su romance alejado de las cámaras y el ojo público. Incluso su boda del 2018 se celebró con una ceremonia muy privada, de la que el actor no habló hasta tiempo después.

En el 2021, el cantante estuvo inmerso en una polémica por poner en riesgo a una menor de edad y, en medio de las críticas, reveló que llevaba tres años de casado y que tenía un hijo.