Bad Bunny cambió la letra de “Yonaguni” por “Empezar el 2026 bien cabrón” y fans le agradecen

Bad Bunny se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera tras culminar una exitosísima gira por distintas partes del mundo, incluyendo Perú. El rapero puertorriqueño se ha posicionado como uno de los artistas más escuchados gracias a las pegadizas melodías que produce, además de la cercanía que ha generado con el público que lo oye en la actualidad. Por tal motivo, sus fanáticos se han hecho más que presentes en su vida y, desde hace varios meses, le pidieron al músico que modifique una parte de la letra de “Yonaguni”.

Como se sabe, dicho material fue lanzado en junio del 2021 y en ese entonces, muchos dijeron que el año propuesto por el cantante era demasiado largo; no obstante, desde hace varios meses, le solicitaron alargar este plazo.

Bad Bunny en concierto. Foto: AFP

PUEDES VER: Bad Bunny y Arcangel dieron concierto gratuito en un techo de Puerto Rico para despedir el año 2022

¿Qué hizo Bad Bunny?

Mediante su cuenta oficial de TikTok, Bad Bunny subió un breve video en el que cambia la letra del famoso tema “Yonaguni” debido a que sus fanáticos le pidieron en reiteradas oportunidades más tiempo para poder cumplir la frase de “empezar el 2023 bien cabrón”.

El ‘Conejo Malo’ no fue ajeno a dichas peticiones y les dio a sus seguidores un poco más de años. De esta forma, cantó para sorpresa de todos: “Y empezar el 2026 bien cabrón, contigo y un blunt” .

“Ahí tienen, les di tres años más. Feliz 2023″, agregó el intérprete como descripción de la publicación.

Fanáticos agradecen más plazo de tiempo

Tras el inesperado cambio de letra, miles de seguidores del puertorriqueño Bad Bunny no dudaron en expresar su emoción y gratitud en comentarios, ya que ahora tienen más tiempo para poder cumplir con lo que dice la canción.

“Gracias por esos tres años más, espero no fallarte”, “Qué bendición, porque yo no alcanzaba este año” , “Gracias, Benito”, “Muy amable de tu parte, Benito”, “Te juro que en 2026 lo logro”, “Te prometo que no te voy a decepcionar”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron.

Bad Bunny causó alboroto en redes sociales. Foto: captura de TikTok