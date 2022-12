La muerte de Pelé, reconocido futbolista brasileño y ganador de tres títulos mundiales a lo largo de su carrera, conmocionó al mundo. Sus millones de seguidores, entre ellos figuras del deportes, lamentaron su deceso y expresaron sus condolencias en las redes sociales. Uno de estos mensaje provino de Xuxa, su expareja y con quien mantuvo una relación de cinco años. La mujer de 59 años recurrió a sus redes sociales para dejar una sentida despedida. Como se recuerda, ambos protagonizaron portadas de los medios por lo mediático que fue su romance.

Xuxa le envía el pésame a familia de Pelé

La exanimadora infantil Xuxa utilizó su cuenta de Instagram para dejarle un mensaje a la familia de Pelé, luego de informarse el deceso de ‘O Rei’. La figura brasileña expresó sus condolencias a la esposa del exfutbolista.

“Marcia, Kelly, Edinho, Jennifer, Joshua, Celeste y otros hijos del corazón, nietos, sobrinos, Lucia... Y todos los que han estado del lado de Dico (como era conocido en su infancia), mi abrazo afectuoso”, escribió.

Compartió una foto de los seres queridos del exmundialista tomándose de la mano y agregó: “Que el dolor de la pérdida se convierta en buenos recuerdos para que el duelo sea menos pesado. Marcia, que Dios te dé la templanza que necesitas”.

Xuxa lamenta la muerte de Pelé. Foto: captura/Instagram

¿Cómo se conocieron Xuxa y Pelé?

Antes que Xuxa se convirtiera en la famosa animadora infantil que muchos conocen, se desempeñaba como modelo y actriz. Ella tenía 17 años cuando vio por primera vez al exmundialista que, en ese entonces, era 22 años mayor.

Pelé acababa de divorciarse con Rosemeri Cholbi y era padre de tres hijos. En una sesión de fotos se conocieron y tuvieron su primera cita.

El trágico romance que vivieron Xuxa y Pelé. Foto: El tiempo

Según cuenta la figura brasileña, él le pidió permiso a su familia para que fueran a cenar. “Pensé que sería un amor para toda la vida. Fue entre mis 17 y mis 23 años cuando me enamoré de él y no puedo decir que haya sido una persona que no amé y que no fue importante”, recordó en “Programa da Sabrina”.

Su relación duró cinco años, por lo que no prosperó por mucho tiempo. “Era una relación abierta, pero abierta solo para él”, dijo aclarando que luego de su ruptura seguían siendo amigos.