Mario Vargas Llosa reaparece tras anunciar su separación de Isabel Preysler: así luce el escritor

Reaparece en público. El escritor Mario Vargas Llosa ha acaparado varios titulares en los últimos días tras anunciar sorpresivamente el fin de su noviazgo con la socialité Isabel Preysler. Ambos tenían una relación sólida de casi 8 año; sin embargo, el último 28 de diciembre, la hispano-filipina le reveló a la revista ¡Hola! que la relación no iba más y que la ruptura se habría debido a los celos infundados por parte del premio nobel.

Mario Vargas Llosa reaparece en redes

Álvaro Vargas Llosa, hijo del literato, recurrió a su cuenta de Twitter para compartir un video en el que aparece su padre realizando una de las actividades que más disfruta: la lectura. En el clip se puede ver al escritor leyendo uno de sus libros y sentado en la biblioteca.

“ Leyendo en voz alta la primera edición de Madame Bovary (1857) para despedir el año ”, se lee en la descripción que acompaña a la publicación, que alcanzó más de 714.000 reacciones de sus fanáticos.

Mario Vargas Llosa se habría negado a casarse

Pese a que un inicio Isabel Preysler le confesó a la revista ¡Hola! que su relación se había desgastado por los celos infundados de Mario Vargas Llosa, hace unos días el programa “Sálvame” señaló que el fin de la relación se habría dado por otras razones.

Según la periodista María Patiño, Patricia Llosa, exesposa de Vargas Llosa, le brindó información acerca del verdadero motivo de la separación y este habría sido las negativas por parte del ganador del Premio Nobel de Literatura.

“Lo primero que me dicen es que Isabel no ha contado la verdad. La crisis comenzó el pasado junio, mes en que la pareja no desmintió que estuvieran separados ”. Patiño sostuvo que esto se debió a que “ella le reclamaba algo fundamental para ella”, que era el matrimonio y que el escritor se habría negado varias veces.