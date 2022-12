¿Por qué Rodrigo de Paul demandó a su exesposa Camila Homs y que tiene que ver Tini Stoessel?

La pareja conformada por Rodrigo de Paul y Tini Stoessel viene protagonizando un fuerte escándalo mediático que los relaciona directamente con Camila Homs, expareja del seleccionado argentino. La alegría de la celebración de la Copa del Mundo en Buenos Aires, se ha visto desplazada debido a una serie de recientes acontecimientos que tiene que ver con el trío.

Según informaron medios argentinos el último 29 de diciembre, las confrontaciones entre Rodrigo y Camila estarían muy lejos de solucionarse, pues el deportista tomó la decisión de interponer una demanda contra la madre de sus hijos y su padre Horacio Homs.

¿Por qué Rodrigo de Paul demandó a Camila Homs?

¿El motivo? El futbolista estaría cansado de las constantes amenazas y mensajes que recibe de la también modelo argentina, tanto a su persona como a su actual pareja Tini Stoessel. De acuerdo a información contrastada por varios medios argentinos, estas misivas venían siendo enviadas por mensajes de texto e incluso por Instagram.

Con el fin de que el presunto hostigamiento cese para él y Tini, De Paul denunció penalmente a Camila Homs ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel habrían recibido amenazas de parte de Camila Homes y su padre. Foto: composición LR/ Difusión.

Filtran fuertes mensajes de Rodrigo de Paul y Camila Homs

La denuncia tenía adjuntadas capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre Camila Homs y Rodrigo de Paul y el contexto de las frases que se lanzaban trascendió con la llegada de la selección albiceleste a Buenos Aires el último 20 de diciembre.

“Ya decidiste que no venga a la final del mundial”, le dice De Paul a Camila en un inicio. A lo que la respuesta de Camila fue: “Creéte eso para no creerte lo sorete que fuiste y tu capricho valió más que ese momento”.

“ Ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mí. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea ”, se lee en otro mensaje de la modelo al futbolista.

En la conversación, Rodrigo de Paul se arrepiente de haber tenido una relación con Camila Homs. Foto: LAM

Camila Homs sobre demanda de Rodrigo de Paul