Padre de Camila Homs le responde a Rodrigo de Paul: “Me tiene sin cuidado lo que diga este pibe”

Varios meses después de oficializar su relación con Tini Stoessel y separarse de Camila Homs, Rodrigo de Paul podría ir a los tribunales con la madre de sus hijos tras haberle interpuesto una denuncia penal por, aparentemente, acosarlo a él y a la ‘Triple T’ vía mensajes de texto y redes sociales.

Pero eso no fue todo. La demanda que realizó el seleccionado argentino estuvo dirigida también a un tercero en el pleito, Horacio Homs, padre de Camila, a quien acusó de estar amenazando y perturbando la tranquilidad de él y de su actual pareja.

La respuesta de Horacio Homs a acusaciones de De Paul

Ni Camila ni el señor Horacio se habían pronunciado sobre el enfrentamiento legal, hasta que, desde Uruguay, donde viene pasando vacaciones el señor, el programa argentino “Nosotros a la mañana” se contactó con él para conocer su versión de los hechos.

“No tengo nada que decir, realmente me tiene sin cuidado. De parte mía no hubo ninguna amenaza, creo que de Camila tampoco. Rodrigo no puso el texto completo porque se vería muy perjudicado. Estamos disfrutando con mi hija de las vacaciones, pasándola muy bien. A los dos nos tiene sin cuidado”.

En diálogo con el exsuegro de De Paul, el periodista Pampa Mónaco indicó que en la denuncia del deportista este hace hincapié en una lista de insultos que Horacio le hizo y contó, además, que se sintió ‘amedrentado’ por él, teniendo en cuenta su pasado con la justicia.

Horacio respondió que sus temas judiciales ya estaban zanjados. “Mi pasado judicial es una causa en la que salí absuelto hace un mes y medio. Es una causa inventada por el gobierno anterior, así que me tiene sin cuidado todo lo que diga este pibe. Es verdad que le dije: ‘Lo vas a conocer a Homs’, pero por todas las cosas que tengo para contar, intimidades que sé, no fue una amenaza física”, agregó el papá de Camila.

Camila Homs responde a Rodrigo de Paul tras haberla denunciado

Camila Homs habló tras conocerse que su expareja y padre de sus hijos Rodrigo de Paul la denunció por sus contantes ataques a él y su novia Tini Stoessel. En su llegada a The Grand Hotel de Uruguay, la modelo fue abordada por el programa “Intrusos” para ser consultada por el meollo mediático que viene protagonizando.