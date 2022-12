Filtran chats de Camila Homs que habrían causado demanda de De Paul: Que Tini no se cruce con mis hijos

Cuando todo parecía felicidad en la vida de Rodrigo de Paul, tras coronarse campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, un nuevo conflicto con Camila Homs apareció para opacar este momento. Todo parece haber comenzado cuando el futbolista de Atlético Madrid volvió a suelo argentino para celebrar con todo el país su tercera estrella, pero esto le impidió ver a sus hijos dentro de la fecha y horario pactados.

Esto generó que la modelo y madre de los niños comenzara a presionarlo mediante una serie de mensajes, los cuales se habrían intensificado al ver al volante en el concierto de su actual novia Tini Stoessel. A partir de ahí, la prensa argentina señaló que estas conversaciones pasaron a ser amenazas y solo días después esto se confirmó luego de la demanda penal impuesta por el centrocampista a su expareja.

Filtras los fuertes mensajes de Camila Homs a Rodrigo de Paul y Tini

A esto se le suma que en las últimas horas se filtraron estos chats de WhatsAppen los que se aprecian los duros calificativos que lanza Camila Homs, no solo a Rodrigo de Paul, sino también a la propia Tini. La expareja del campeón del mundo también lo amenazó con que este deje de ver a sus hijos cada vez que pise Argentina.

“Merecés lo peor vos, y la **** de tu novia que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar, así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo m***** que sos, más que por ser campeón del mundo”, indicó Ángel de Brito en el programa “LAM”.

Camila Homs se pronuncia tras demanda de Rodrigo de Paul

Luego de que Rodrigo de Paul denunciara a Camila Homs y a su padre por agresión verbal, la expareja del jugador se pronunció ante la prensa. Según ella, aún no recibió ninguna notificación de parte de las autoridades y solo se enteró a través de los medios. Asimismo, la modelo indicó que no le interesa esta denuncia, pues se encuentra enfocada en otros temas.

En la conversación Rodrigo De Paul se arrepiente de haber tenido una relación con Camila Homs. Foto: LAM

“No recibí ninguna notificación. No recibí nada, me enteré por los medios. La verdad es que no sé lo que está pasando y no tengo ganas de hablar de este tema ahora. Estoy bien ahora. No sé cómo se me verá, pero yo me siento bárbara, disfrutando este momento”, precisó para América de Argentina.