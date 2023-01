¿Cómo se conocieron Pelé y su esposa Marcia Aoki y cuánto tiempo estuvieron juntos?

Edson Arantes do Nascimento, nombre real de Pelé, falleció el 29 de diciembre de 2022 en el hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo, a consecuencia de un cáncer de colon diagnosticado en 2021. Junto a ‘El Rey’, uno de sus tantos apelativos, estuvo Marcia Cibele Aoki, su tercera esposa, una empresaria brasileña de ascendencia japonesa con la que se desposó en 2016.

PUEDES VER: La vez en que Brunella se refirió a supuesta equivocación que tuvo al confundir a Cubillas con Pelé

¿Cómo se conocieron Pelé y su esposa Marcia Aoki?

Tras su separación de la cantante Assíria Nascimento, con quien estuvo casado 14 años (desde 1994 hasta 2009), Pelé volvió a encontrar el amor en Marcia Aoki, cuando coincidió con ella en un ascensor en el edificio donde ambos vivían.

Sin embargo, su historia juntos inició décadas atrás en New York, según contó ‘La perla negra’ en una entrevista a la revista Veja, en 2012.

Ahí, Pelé explicó que conoció Marcia Aoki en la fiesta que unos empresarios árabes realizada en 1986. “Apenas hablamos un poquito”, afirmó.

Por aquel entonces, Marcia Aoki estudiaba Administración en Estados Unidos. Mientras que Pelé —quien era pareja de Xuxa, ‘La reina de los bajitos’— viajó para visitar a sus hijos mayores Kelly Cristina, Edson y Jennifer, nacidos de su primer matrimonio con Rosemeri dos Reyes Cholbi, de quien se divorció en 1982.

¿Cuánto tiempo estuvieron juntos Pelé y Marcia Aoki?

Pelé y Marcia Aoki volvieron a encontrarse en 2008. Ambos vivían en el mismo bloque de apartamentos en un lujoso barrio de Sao Paulo y coincidieron en el ascensor. “ En esa época yo estaba casada, y me estaba separando” , recordó la empresaria de origen japonés a Veja.

Dos años después se volvieron a cruzar en el mismo ascensor y la conversación fluyó. Marcia Aoki invitó a Pelé a ver las modificaciones que ella hizo a su piso, luego de que el futbolista comentara que estaba renovando su departamento.

“La ‘japonesita’ me echó el lazo” , afirmó ‘O Rei’. No pasó mucho para que comenzaran a salir. En 2014, ya tenían todo preparado para su boda, pero se aplazó por los problemas de salud del futbolista, que ya bordeaba los 73 años.

Finalmente, en 2016, Pelé y Marcia Aoki se casaron. Él tenía 75 años y ella 50. La boda se celebró en un hotel con solo 100 invitados.

Pelé y Marcia Cibele en su matrimonio. Foto: Pelé/Twitter

“Estoy muy agradecido por mi esposa, por las risas, por la paz de mi hogar y por todos sus mensajes de amor”, escribió el futbolista brasileño en Instagram, en una publicación realizada el 29 de agosto del 2022. Para aquella fecha, Pelé y Marcia Aoki ya habían celebrado su sexto aniversario de casados, 12 como pareja, y 36 años de haberse conocido.

29.8.2022 | Pelé agradeció a su esposa Marcia Aoki por sus cuidados. Foto: captura Pelé Instagram

¿Por qué la mamá de Pelé no sabe que su hijo falleció?

El pasado 29 de diciembre del 2022, el fútbol se enlutó con la muerte del genio Pelé. El jugador brasileño se convirtió en el centro de las noticias a nivel mundial; sin embargo, de todo lo que se dio a conocer llamó la atención que su madre no sepa aún que había pasado a mejor vida.

Doña Celeste, mamá de Pelé, cumplió 100 años recientemente. Foto: Instagram