La reacción de Gerard Piqué con usuario que le spoileó “Naruto”: Me ha jodido el fin de semana

Una faceta que quizás no muchos conocían sobre Gerard Piqué es que el exmiembro del Barcelona es un gran fanático del universo anime. Y es que tras su repentina salida de las canchas de fútbol, la expareja de Shakira se ha dado el tiempo de explorar nuevos pasatiempos, siendo uno de ellos su afición por las sagas anime.

Anteriormente, el retirado deportista ya había echado flores a una de las series anime más vistas de todos los tiempos, “One piece”, al exclamar que la producción animada era una obra de arte. Ahora, de una manera un tanto inusual ha dado a conocer que viene mirando “Naruto”.

Al parecer, Piqué habría recibido información adicional sobre el anime, hecho que le disgustó, pues quería enterarse de las incidencias del anime por cuenta propia y no por otras personas.

Al haber sido spoileado por un usuario de internet, la figura pública recurrió a sus plataformas para descargar su fastidio. “ Un gilipollas me ha hecho spoiler de ‘Naruto’ y me ha jodido todo el finde ”, escribió en su cuenta de Twitter para sorpresa de su comunidad de redes sociales.

Gerard Piqué explota contra usuario de redes sociales. Foto: Gerard Piqué/Twitter

En solo minutos, la publicación de Piqué se hizo viral en la mencionada plataforma y acumuló más de 70.000 ′ me gusta’ y casi 3,5 millones de reproducciones. Por otro lado, hubo una gran número de usuarios que optaron por recomendarle otros animes para que observe en lo que se le pasaba su enojo.

Gerard Piqué elogia a One Piece e Ibai lo trollea

Ante su inminente retiro del fútbol poco antes que el Mundial Qatar 2022 tuviera inicio, Piqué no desaprovechó su tiempo libre y se puso al día con el anime “One Piece”, el cual cuenta con más de 1.000 episodios. Al quedar impactado con la trama y la historia de la producción, el exfutbolista llegó a calificarla como “una obra de arte”.

Ante ello, el streamer y uno de los amigos más cercanos de Piqué, Ibai Llanos, no dudó en opinar sobre su nuevo hobbie haciendo un particular comentario para molestar a su colega. “Desde que se ha retirado se ha vuelto otaku y no es coña”, dijo Llanos citando el tweet de Piqué.