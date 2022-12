Ya no veremos a Cristiano Ronaldo en el fútbol europeo. Tras una polémica salida del Manchester United, el portugués jugó el Mundial de Qatar 2022 sin equipo, torneo en el que no le fue bien. Ahora deja atrás todos sus percances deportivos y va en busca de un nuevo reto al fichar por el club Al Nassr. El equipo es de Arabia Saudita, país con una liga poco conocida, razón por la que esta contratación no ha sido bien vista por los fanáticos del balompié. Sin embargo, frente a las críticas, su hermana Kátia Aveiro ha salido a apoyarlo, así como lo hizo durante la Copa del Mundo.

El mensaje de Kátia Aveiro a Cristiano Ronaldo

A través de su Instagram, la cantante le dedicó unas palabras a la superestrella del fútbol. “Orgullo de mi vida. A hacer historia una vez más”, escribió la artista junto a una imagen de su pariente posando con la camiseta de su nuevo equipo.