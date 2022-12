Camila Homs rompe su silencio y minimiza denuncia de De Paul: “Me enteré por los medios”

Camila Homs se encuentra en el ojo de la tormenta en las últimas horas luego de haber sido demandada penalmente por agresión verbal por el propio Rodrigo de Paul, su expareja y padre de sus hijos. La modelo arremetió duramente contra el campeón del mundo con Argentina y también apuntó sus balas contra Tini Stoessel, como se logra apreciar en los chats que fueron filtrados en la prensa.

Justamente, la también conductora rompió su silencio y se manifestó acerca de esta denuncia, pero pareció no tomarle importancia al asegurar que no recibió ningún aviso de las autoridades. “No recibí ninguna notificación. No recibí nada, me enteré por los medios. La verdad es que no sé lo que está pasando y no tengo ganas de hablar de este tema ahora”, indicó para América de Argentina. “Estoy rebién ahora. No sé cómo se me verá, pero yo me siento bárbara, disfrutando este momento”, agregó. Video: América TV