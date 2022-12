Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler se separan: las razones que habrían causado el fin de su relación

Desde el 2015, Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler se convirtieron en una de las parejas más famosas y estables del ambiente internacional. Sin embargo, luego de 8 años, ambos decidieron poner fin a esta historia y continuar cada uno por un camino diferente. A través de un comunicado, la madre de Enrique Iglesias anunció el fin de su romance y pidió respeto, pues aclaró que no volvería a tocar el tema relacionado a su ruptura con el afamado novelista.

¿Qué dijo Isabel Preysler?

El último 28 de diciembre, Isabel Preysler declaró para la revista “Hola” y anunció su separación de Mario Vargas Llosa, lo cual dejó atónitos a todos.

“Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente. No quiero dar ninguna declaración más” , dijo al mencionado medio.

¿Por qué habrían terminado Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler?

La ruptura entre Mario Vargas Llosa ha sorprendido a más de uno y no se ha dejado de especular sobre las razones de esta separación. La prensa española recurrió al entorno del escritor peruano para conocer las versiones que existen sobre esta noticia.

Tras ello, se supo que los motivos por los cuales la pareja habría optado por separarse serían varios y, por ello, se asume que esta ruptura no tendría vuelta atrás.

Eran incompatibles

Una fuente cercana al respetado novelista indicó que las diferencias entre ellos venían desde hace un tiempo atrás. Asimismo, se mencionó que sus opuestas personalidades influyeron en que la relación colapse. En ese sentido, comentaron que el cuento “Los vientos” del escritor peruano posee claras referencias a la relación que él tuvo con Isabel Preysler.

“Este cuento lo terminó de escribir en diciembre de 2020, hace dos años. De modo que la crisis con Isabel viene de lejos. No ha sido algo repentino o inesperado, como se ha dicho. El deterioro de la relación, las dudas, el arrepentimiento, la insatisfacción... todo eso llevaba gestándose desde hace tiempo. La prensa rosa los ha presentado siempre como una pareja idílica, pero hace tiempo que pasaron de algo idílico a algo menos feliz y más complicado ”, afirmó la fuente.

“Eran incompatibles. A él le interesa la cultura y a ella el espectáculo. Hay un abismo entre ambos”, agregaron. “Él ya parecía sentirse incómodo viendo su imagen convertida en un adorno, en un reclamo para fiestas, eventos y hasta para el documental de la hija de Isabel, Tamara Falcó”, sostuvieron.

Mario Vargas Llosa no quería casarse con Isabel Preysler

El periodista Sergi Ferré de Telecinco se enlazó con “Arriba mi gente” y contó que Isabel Preysler quiso formalizar su romance con Mario Vargas Llosa, pero no tuvo éxito. Mencionó que el afamado Premio Novel de Literatura, no tenía intención de casarse con ella, por ello, la socialité decidió acabar con su relación.

“Parece ser que Isabel Preysler le pide a él matrimonio. Ella quiere casarase con él, formalizar esa relación y ella decía a las personas de su entorno: ‘Yo no quiero que a ese señor le pase nada y quedar como la novia de Mario Vargas Llosa. Yo quiero ser la mujer y la viuda’”, detalló.

Mario Vargas Llosa no estaría divorciado de Patricia Llosa

Tras presentar las razones anteriores, Santi Lesmes dejó entrever que Mario Vargas Llosa solo estaría separado de Patricia Llosa, madre de sus hijos y que, hasta ahora, no se habrían divorciado.

“Hay muchos matrimonios, de generaciones antiguas, que terminan la relación, se separan, pero no se divorcian. Entonces, ahora hay una corriente, una información en España de que están pensando que Mario Vargas Llosa no se ha querido casar con Isabel Preysler porque no estaría divorciado de Patricia”, explicó.

¿Cómo está Mario Vargas Llosa tras su ruptura con Isabel Preysler?

Según la prensa española, Mario Vargas Llosa se mudó al departamento de soltero que tendría ubicada en una calle cercana a la Puerta del Sol de Madrid. Los reporteros estaban en la puerta de este domicilio cuando vieron llegar a Álvaro Llosa, hijo del escritor, quien iba a visitarlo. Inmediatamente lo abordaron y le preguntaron cómo se encontraba el respetado novelista.

“Mi padre está fantástico. Está terminando su última novela y está dándoles los últimos toques a su discurso de su último ingreso a la academia francesa en febrero. Es un altísimo honor que le ha concedido esta institución”, expresó y sorprendió a todos.