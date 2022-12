Isabel Preysler: ¿qué pensaba su hijo Enrique Iglesias sobre su relación con Mario Vargas Llosa?

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler terminaron su relación después de ocho años juntos. Desde mediados de 2022, empezaron los rumores acerca de una crisis amorosa entre ellos debido a que se informó que el escritor había abandonado la casa donde convivían y se alojaba en un departamento a solas. A propósito de este escándalo mediático, te contamos en esta nota qué opinaba el hijo de la conductora española, el cantante Enrique Iglesias, sobre la situación sentimental de su madre.

Las palabras de Enrique Iglesias sobre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa

En 2016, el intérprete de “Bailando” y “Nunca te olvidaré” reconoció que su progenitora no había pasado por un buen momento antes de enamorarse de Mario Vargas Llosa.

Recordemos que la socialité española quedó viuda en setiembre de 2014, cuando su exesposo Miguel Boyer falleció. Luego, en marzo de 2015, el novelista y ella hicieron público su romance.

Según pudo percibir Enrique Iglesias, el escritor peruano le habría devuelto la felicidad a su mamá. “Yo a mi madre la veo feliz y eso a mí me hace feliz. La verdad es que en mi familia y en lo personal todo va bien. No me puedo quejar absolutamente de nada”, expresó el cantante para un programa de televisión del canal Telemundo.

“Han sido unos años muy difíciles para la familia, sobre todo para mi madre, por lo sucedido con Miguel, pero, ahora, está pasando por una etapa muy feliz en su vida”, sostuvo Enrique Iglesias. “Sí, lo conozco”, dijo el artista sobre Mario Vargas Llosa.

Al ser consultado sobre qué opina acerca de una futura boda de su progenitora, el compositor no quiso responder. “No lo sé. Se lo tendrías que preguntar a ella”, señaló.

¿Por qué Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa no se casaron?

En una reciente entrevista, Isabel Preysler reveló que Mario Vargas Llosa le había pedido matrimonio, pero ella aún no le daba una respuesta. Aseguró que no lo consideraba un tema importante. “Creo que si le digo que sí, no hay ningún problema, pero yo veo que no hace ninguna falta”, fueron las palabras de la celebridad española.