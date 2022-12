Exesposa de Mario Vargas Llosa habría revelado ‘verdadero’ motivo de ruptura con Isabel Preysler

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler terminaron de manera definitiva su amorío. Tras casi 8 años, la socialité hispana-filipina le dijo a la revista ¡Hola! que su relación había sido afectada por el desgaste, desilusión, discusiones y celos infundados por parte del literato. Tras ello, la exesposa del escritor también habló sobre esta sorpresiva ruptura y dio otra versión de los hechos a un conocido programa español.

La negativa de Mario Vargas Llosa

“Sálvame” ha revelado información muy distinta a la que se conocía hasta ahora. Según información que le llegó a la periodista María Patiño por parte de Patricia Llosa, el verdadero motivo de la separación fueron las negativas por parte del ganador del Premio Nobel de Literatura.

“Lo primero que me dicen es que Isabel no ha contado la verdad”, dijo la presentadora. La crisis comenzó el pasado junio, mes en que la pareja no desmintió que estuvieran separados. Patiño comentó que esto se debió a que “ella le reclamaba algo fundamental para ella, y él se lo negó una y otra vez”.

Mario Vargas Llosa y Isabel Preysler anunciaron el término de su romance. Foto: composición LR/GTRES

Mario Vargas Llosa no quería casarse con Isabel Preysler

La socialité le habría pedido a Mario Vargas Llosa formalizar su relación de casi 8 años con un matrimonio. “La última petición se produjo hace escasos días, y él vuelve a decir que no”, habló la periodista. De esta forma, Isabel Preysler tomó la decisión definitiva de separarse del escritor, relató María Patiño.