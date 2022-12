Mario Vargas Llosa le propuso matrimonio a Isabel Preysler mucho antes de anunciar separación

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa dieron por terminada su historia de amor luego de casi ocho años juntos, así lo dio a conocer la socialité en una reveladora entrevista con la revista ¡Hola! Con el paso del tiempo, la pareja se convirtió en una de las más sólidas y duraderas a nivel internacional. Pese a ello, muy poco se supo sobre si tenían planes de contraer nupcias. Sin embargo, una reciente declaración de la famosa ha causado revuelo entre los medios internacionales, a pocas horas del comunicado de ruptura.

¿Isabel Preysler aceptó la pedida de mano?

Isabel Preysler causó asombró al confirmar, días antes de hacer pública su separación, que Mario Vargas Llosa le pidió la mano. No obstante, aclaró que nunca le dio una respuesta y mucho menos conversaron sobre el pasarse frente al altar en un futuro cercano, por lo que sus planes de boda eran inciertos.

Asimismo, agregó que de aceptar la propuesta, no habría gran diferencia en su relación, por lo que no tiene apuro en ese tema. “Bueno, él me lo pidió. Creo que si le digo que sí no hay ningún problema” , concluyó.

¿Por qué no se casaron Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler?

En el mes de diciembre, Isabel Preysler fue consultada por su entonces larga relación con Mario Vargas Llosa, y el secreto para durar tanto tiempo con alguien. La socialité no tuvo problemas en conversar con la prensa y explicó por qué no decidieron unir sus vidas en matrimonio.

De esta forma, sorprendió al decir que, debido a la edad y madurez de cada uno, no consideraba importante el llegar hasta el altar con su pareja. “Creo que a estas alturas no hace ninguna falta, absolutamente ninguna. (...) Pero yo veo que no hace ninguna falta” , reveló a medios españoles.