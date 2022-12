Mario Vargas Llosa estaba ‘cansado’ de Tamara Falcó, hija de Isabel Preysler, asegura medio español

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler anunciaron el fin de su relación tras casi ocho años de noviazgo. Fue la mismísima presentadora española quien dio a conocer el hecho la mañana de este 28 de diciembre, causando gran conmoción en la opinión pública, puesto que, pese a que rumores apuntaban a que estaban atravesando un complicado momento en su romance, las personalidades nunca llegaron a confirmar este suceso.

A raíz de la incidencia que ha marcado la pauta en la prensa española, diversos magazines de espectáculos del país han comenzado a analizar la relación de la expareja. Alessandro Lequio, conocido colaborador de la sección “El club social” de “El programa de Ana Rosa” de Telecinco, fue uno de los reporteros que brindó detalles inéditos sobre el quiebre en el romance del escritor y la conductora.

Mario Vargas Llosa habría estado ‘harto’ de hija de Isabel Preysler

Según informó el comunicador, el premio nobel de Literatura 2010 se encontraba hastiado de responder preguntas respecto a la vida amorosa de Tamara Falcó, hija de Isabel Preysler, y todo lo que ello conllevaba debido a su exposición en los medios.

Como se recuerda, hace algunas semanas, el nombre de Tamara se adueñó de las portadas de noticias por la fuerte decepción amorosa que sufrió.

A inicios de julio, Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa reaparecieron en público luego de descartar rumores de separación. Foto: composición de Jazmín Ceras/La República/AFP/Facebook

“Mario es un hombre con una conversación extraordinaria, tiene un Nobel y ha tenido una activísima vida política... Y todas las preguntas que se le hacían en los eventos eran sobre las aventuras y desventuras de Tamara. Este señor estaba agotado de esta situación absurda”, refirió Alessandro Lequio.

¿Mario Vargas Llosa nunca quiso casarse con Isabel Preysler?

Además, en otro momento, el colaborador aseguró que Mario Vargas Llosa nunca tuvo pensado formalizar su vínculo sentimental con Isabel Preysler pese a haber compartido casi ocho años de sus vidas juntos. “La señora (Isabel Preysler) ha sido un capricho para él, nada más que un capricho. Nunca tuvo la intención de casarse con la señora, nunca”, acotó.

“Siempre dije que no se iban a casar y que para Mario no era la última. El tiempo me ha dado la razón”, puntualizó Lequio.