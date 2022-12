Isabel Preysler: ¿cómo conoció a su primer esposo, Julio Iglesias y que vínculo tuvo este con Elvis Presley?

Isabel Preysler anunció por medio de la revista ¡Hola! que la relación que mantuvo con el Premio Nobel, Mario Vargas Llosa, llegó a su fin luego de casi ocho años. El escritor sería su tercer amor a lo largo de su vida.

Con la edad de 19 años se casó con quien la consideró “el amor de su vida”, el cantante Julio Iglesias. Producto de su matrimonio tuvieron tres hijos: María Isabel, conocida como ‘Chábeli’, Julio José y el famoso cantante Miguel Iglesias, pero ¿cómo inició el romance entre ambos?

¿Cómo se conocieron Isabel Preysler y Julio Iglesias?

Una joven Isabel acababa de llegar a Madrid desde Filipinas para estudiar Secretariado Internacional, y debido a su buena posición social se codeó con la gente rica y ostentosa de la ciudad española. Durante una fiesta en 1970, Isabel conoce y habla por primera vez con Julio Iglesias, ocho meses después, el 20 de enero de 1971, contraen matrimonio y tienen a la pequeña ‘Chábeli’.

Isabel Preysler y Julio Iglesias se casaron el 20 de enero de 1971. Foto: Archivo LR

¿Cuál es el vínculo que une a Julio Iglesias con Elvis Presley?

Debido a la similitud de los apellidos de Isabel Preysler y Elvis Presley, muchos curiosos piensan que son familia, cosa que no es cierta. Sin embargo, sí existió un vínculo que relacionó a Julio Iglesias con el cantante de rock and roll.

Como es de conocimiento público, Elvis Presley estuvo casado con Priscilla Wagner, con quien tuvo a su única hija Lisa Marie Presley. Luego de la muerte del cantante, su esposa no cerró las puertas de su corazón, y es así como uno de sus amores fue Julio Iglesias, el exesposo de Isabel Preysler.

Elvis Presley junto a Priscilla Presley y su única hija. Foto: Frank Carroll/Sygma/Corbis

¿Cómo se conocieron Priscilla Wagner y Julio Iglesias?

La pareja se conoció durante el Festival de Viña del Mar, en el cual Julio fue uno de los cantantes invitados y Priscilla era una famosa presentadora de un programa de televisión para la cadena ABC.

Los rumores impulsados por los medios estadounidenses indicaban que el amor entre ellos surgió inmediatamente, intercambiaron miradas, algunas palabras y números telefónicos, pero la relación no trascendió. Sin embargo, volvieron a juntarse en la ciudad de Nueva York, donde tuvieron su primera cita, y luego terminaron en la habitación de hotel del cantante.

“No me pidáis que hable sobre el ‘después’. Solo me animo a deciros que Priscilla es encantadora. Así, con todas las letras. El presente es lo que es. El futuro no está escrito”, fue lo que dijo Julio Iglesias cuando la prensa le consultó sobre su noche con Priscilla.

Julio Iglesias junto a Priscilla Presley. Foto: Pinterest

La relación continuó de manera clandestina, hasta que, en 1981, fueron captados por los paparazzi, pero ambos solo se limitaron a decir que eran amigos.