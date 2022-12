‘Jo’ Mersa Marley, artista jamaicano-estadounidense y nieto de Bob Marley, falleció este 28 de diciembre a los 31 años. Se desconoce oficialmente la causa de la muerte del músico, quien seguía los pasos de su abuelo en el reggae. Según medios internacionales como TMZ, el deceso se habría producido de manera repentina tras complicaciones por el asma. Él era conocido por temas como ‘Burn it down’ y ‘Made it’, y gozaba de gran popularidad en el género.

El también compositor tenía una esposa y era padre de una niña. Fue hijo de Stephen Marley, director y productor musical con gran auge en la década de los 80.

Muere 'Jo' Mersa a los 31 años, nieto de Bob Marley. Foto: Instagram

Amigos se despiden de ‘Jo’ Mersa Marley

Desde que se informó su deceso, familiares y amigos del cantante se despidieron y expresaron su pesar por las redes sociales. Olivia Grange, ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte de Jamaica; le dejó un sentido mensaje.

“ Me entristece profundamente la noticia de que el artista Joseph Marley, hijo de la estrella del reggae Stephen Marley y nieto de la superestrella del reggae Bob Marley, ha muerto”, redactó.

“Expreso mis más profundas condolencias a Stephen, la madre de ‘Jo’, Kerry, los Marley y otros miembros de la familia”, agregó en su texto.

¿Quién era ‘Jo’ Marley?

El músico jamaicano-estadounidense nació en la ciudad de Kingston, Jamaica, donde vivió sus primeros años. Con el paso del tiempo, se estableció en Florida para estudiar ingeniería de audio.

Bob Marley lanzó algunas de las canciones más emblemáticas del reggae. Foto: Bob Marley/Facebook

En 2014, presentó sus primeras canciones y generó gran expectativa entre sus oyentes. Nieto del famoso intérprete Bob Marley, el joven buscaba seguir sus pasos.

Como se recuerda, el pionero de este género murió a los 36 años y dejó emblemáticos sencillos como “Everything’s gonna be alright”, “Get up”, “Is this love” y “No woman, no cry”.