Padre de Wanda Nara confirma separación de Mauro Icardi: “Mi afecto era con Maxi López”

Wanda Nara y su padre volvieron a pasar Navidad juntos tras un turbulento problema en la familia. El programa “Socios del espectáculo” aprovechó esta situación para hablar con Andrés Nara y obtener información sobre la relación entre su hija y Mauro Icardi. El papá de la empresaria no tuvo buenos comentarios hacia el futbolista. Incluso, llegó a compararlo con Maxi López, expareja de la modelo.

Las palabras del padre de Wanda Nara

“Nosotros estamos en un contexto complicando con Mauro. No tengo nada contra él, pero nunca nos llevamos”, contó Andrés Nara. “Mi afecto era con Maxi López y no tanto con él, pero no tengo nada contra él”, afirmó.

De esta manera, también habló sobre sus nietos. “Lo que me importa es ella y que los chicos estén bien. A ella la veo feliz. Segura. Ella siempre fue muy segura”, dijo.

Wanda Nara negó reconciliación con Mauro Icardi

Hace unas semanas, la modelo argentina habló sobre el futbolista del Galatasaray tras un peculiar anuncio amoroso que hizo Mauro Icardi en sus redes. Wanda Nara afirmó, a través de Instagram, que no hubo reconciliación con el deportista. “(No lo digo) porque estaría mintiendo. Intenté porque creo que una relación de tantos años se merecía otra oportunidad, pero no resultó”, comentó.