Shakira se fue al desierto con sus hijos para celebrar la Navidad: “Buscando serenidad”

La cantante Shakira suele compartir parte de su día a día en sus redes sociales, desde parte de su trabajo hasta momentos en los que comparte con sus hijos Milan y Sasha. Por ello, en esta ocasión publicó en sus cuentas de Instagram y Twitter cómo pasó la Navidad con sus hijos Milan y Sasha. En esta oportunidad, según la foto que publicó en su cuenta oficial este 25 de diciembre, se ve a los tres con vestimenta típica de estos lugares, donde predomina el calor.

“ In the desert this Christmas, searching for serenity. En el desierto, buscando la serenidad en esta Navidad ”, escribió la intérprete colombiana en sus redes sociales. Asimismo, horas antes de Nochebuena, mandó un mensaje por esta fecha a sus seguidores.

Shakira pasó navidad en compañía de sus hijos. Foto: Instagram/ Shakira.

Shakira saludó a sus fanáticos por Navidad

La cantante Shakira no es ajena a las fiestas navideñas; por ello, no dudó en enviarle un mensaje a sus millones de seguidores a través de su cuenta de Instagram. Asimismo, agradeció el apoyo de sus fanáticos tras pasar por diversas polémicas luego de su separación de Gerard Piqué.

“Gracias por todo el amor y el apoyo que nos brindaron a mí y a mis hijos durante este año. Te deseo unas dulces vacaciones. Brindemos por un 2023 lleno de paz y esperanza”, escribió la intérprete de “Monotonía”.

Publicación de Shakira Foto: Instagram

¿Cuándo se mudaría Shakira a Miami?

Hace unos meses se supo que Shakira se mudaría con sus hijos Milan y Sasha a Miami, Estados Unidos, tras separarse del exfutbolista Gerard Piqué. Sin embargo, hasta el momento no se ha pronunciado sobre la fecha en que ocurrirá la mudanza.

Hace unos días, el medio español Antena 3 deslizó la información de que la artista barranquillera estaría llegando a tierras norteamericanas entre el 7 y 9 de enero del 2023. Por este motivo, para el 10 de dicho mes ya estaría en su lujosa mansión.