Siempre se cree que las grandes estrellas de la música solo conocen el éxito y la felicidad. Sin embargo, hay más de un caso en el que la desgracia ha sido la principal compañera de los artistas. Uno ejemplo de ello es la historia de Louis Tomlinson, quien pareció tocar el cielo con las manos tras el fenómeno mundial de One Directión. El joven artista se convirtió en una de las personas más asediadas en el globo mientras duró la agrupación.

Sin embargo, a partir del 2015, año en que Harry Styles y el resto de integrantes de la banda decidieron ponerle fin a su aventura, ocurrió una cadena de desgracias que lo llevaron a un profundo hoyo anímico. Dos muertes marcaron su vida y le hicieron cambiar por completo la perspectiva con la que veía las cosas.

Louis Tomlinson y las muertes de su madre y hermana que cambiaron su vida

Primero, en diciembre del 2016, su madre Johannah Deakin falleció tras luchar por varios meses contra una leucemia que le habían diagnosticado ese mismo año. El hecho se dio a conocer a través del medio The Sun, y también se pedía que la prensa y los seguidores de Louis Tomlinson puedan respetar el duelo de la familia.

Louis Tomlinson y su madre en el 2015 antes de ser diagnosticada con Leucemia. Foto: The Guardian

Por si eso fuera poco, poco más de dos años de aquella trágica pérdida, su hermana Felicite fue hallada sin vida por agentes de la policía en su departamento en Londres. En un principio, las razones de su muerte no fueron reveladas, ya que las autoridades manejaban más de una posibilidad. Sin embargo, meses después, se confirmó que una sobredosis le arrebató la vida a esta joven por la peligrosa combinación de cocaína, Xanax y Oxicodona.

Louis Tomlinson habla por primera vez sobre su tragedia

Como era de esperarse, la familia quedó devastada, pero Louis Tomlinson no se pronunció sobre ambas perdidas hasta el 2019 en una extensa conversación con The Guardian. El joven artista afirmó que, tras sus cortos 27 años, había tenido un cambio radical en la perspectiva con que veía la vida. Asimismo, señaló haber tocado fondo, pero esto le enseñó a ser más fuerte de cara a lo que viene.

“Toda esa parte oscura en la que he estado, aunque suene estúpido decirlo, me ha dado la fuerza necesaria de vida porque eso es lo peor que me podía pasar y ya no hay más. Así que hace que todo lo demás sea más fácil y menos importante, pero a grandes rasgos ves las cosas tal y como son”, indicó.

Louis Tomlinson caminando por las calles de Londres al lado de su hermana Felicite. Foto: The Sun

“Siempre pienso en ello y no sé si es una combinación de cómo me han educado y de la influencia de mi madre, pero tengo el lujo de ver siempre el vaso medio lleno, da igual qué situación sea. No tengo tiempo para sentarme y darme pena a mí mismo. He tocado fondo y por eso pienso que a cualquier lugar que vaya mi carrera ahora mismo, no va a ser nada comparado con lo duro que fue eso. Así que, aunque parezca raro, he convertido algo muy oscuro en algo que me da poder, me hace más fuerte. No quiero dar pena a la gente. Ni siquiera yo me doy pena a mí mismo. De alguna forma es positivo”, añadió.