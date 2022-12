Lali Espósito se pronuncia tras sufrir acoso sexual en Qatar: Lamentablemente pasa todo el tiempo

Lali Espósito fue protagonista de un caso de acoso sexual mientras miraba la final del Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Francia en las gradas del Estadio Lusail. Durante la tensión por la tanda de penales en los últimos minutos del encuentro, un sujeto la agredió sexualmente.

La cantante no se pronunció sobre el hecho hasta su llegada a su natal Argentina, donde fue consultada por el programa “Intrusos” al respecto. “El incidente con esta persona en la tribuna, como que quiso hacer algo”, señaló el reportero.

¿Qué dijo Lali sobre el caso de acoso sexual?

“Me voy a enfocar en lo lindo, lamentablemente pasamos por eso todo el tiempo”, respondió la actriz en lo que se alejaba de las cámaras. “¿Denuncia hay?”, repreguntó el periodista. Lali contestó esta vez solo con un gesto, el cual pareció indicar que “no”.

No obstante, en un segundo encuentro con la prensa, Lali se explayó un poco más sobre el hecho e hizo un llamado a los televidentes y público en general a condenar este tipo de hechos, no solo por tratarse de un agravio a una famosa, sino también a una ciudadana común.

“Mis amigas se suben al bondi para ir a laburar y también les pasa. Acá lo que sucede es porque yo soy conocida llamó la atención el hecho”, sostuvo la protagonista de “Sky rojo”. “Repudiemos todo lo que vemos todos los días. No solo lo que vemos que le hacen a una Lali Espósito en un video viral”, pidió.

¿Cómo fue para Lali cantar su himno patrio en Qatar 2022?

Además, precisó cómo se sintió al ser voceada como la artista que prestaría su voz para cantar el himno de la Albiceleste previo al inicio del partido entre Argentina y Francia por la Copa del Mundo 2022.

“Un poco loco, con una fantasía media bizarra y emocionante. Los nervios son muchos, pero no me lo borra nada nunca en la vida”, reveló. Acto seguido, relató a la prensa que casi no tuvo tiempo de prepararse para su actuación porque le avisaron dos horas antes de su debut en el estadio.

“No me preparé nada. Fui a la deriva a ver dónde conseguir algo para ponerme porque fui toda relajada y, de pronto, había que cantar el himno nacional”, refirió.