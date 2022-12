Georgina Rodríguez habla sobre la pérdida de su hijo: “Este año ha sido el más difícil de mi vida”

Georgina Rodríguez, influencer y pareja de Cristiano Ronaldo, dio una entrevista al portal Elle en la que habló sobre el complicado momento que le tocó vivir junto al futbolista portugués durante este 2022. Recordemos que en junio, la pareja anunció la pérdida de uno de sus mellizos. Esta noticia enlutó a toda su familia y seguidores, pues ellos estaban muy emocionados por el nacimiento de sus bebés. Ahora, la modelo revela cómo se sintió tras la inesperada muerte de su hijo.

¿Qué dijo Georgina Rodríguez?

Según cuenta Georgina Rodríguez, ese suceso será imborrable para ella y Cristiano Ronaldo. “Este año ha sido el más difícil de mi vida. El momento más feliz se convirtió en el más triste y nos acompañará de por vida”, expresó.

Sobre su relación con la estrella del fútbol, la influencer recordó que se enamoraron a primera vista y aseguró que sigue sintiendo esa misma atracción por el padre de sus hijos.

“Cuando le vi por primera vez sentí que el tiempo se paró. Nunca había visto un hombre tan apuesto, tan atento… Es el hombre más guapo que mis ojos han visto. Y sí, soy la novia del mejor futbolista del mundo, pero no hace falta que la gente —y muchas de ellas mujeres— lo utilice de manera despectiva”, sostuvo.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez empezaron su relación en el 2016. Foto: Instagram

Reconoció que su fama y lujos se deben al apoyo que recibe de CR7, pero aclaró que ella también se esfuerza por cumplir sus metas. “Claramente, mi relación con él ha permitido que cumpla muchos de mis sueños, pero siempre, tanto antes como después de conocerle, he puesto la misma pasión en todo lo que he hecho… Siendo limpiadora, dependienta o modelo”, agregó.

¿Georgina Rodríguez está peleada con su familia?

Además, habló sobre los rumores en la prensa extrajera que señalan que ella está peleada con su familia y que no se lleva con su suegra, la madre de Cristiano Ronaldo. Georgina Rodríguez descartó esas especulaciones y afirmó que no le gustan los conflictos.

“Si hoy buscas mi nombre en Google resulta que estoy peleada con la familia de Cristiano, que tengo una hermana que me pide dinero, y que ha pasado no sé qué con Rosalía… Mi vida es mucho más simple que todo esto: no me gustan los conflictos, nunca me peleo con nadie… pero lo peor es que toda esa información es mentira. Yo lo único que quiero es estar con mi niñita en el hospital”, señaló.