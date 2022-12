¿Por qué Alfonso Herrera no formará parte del nuevo tour de Rebelde?

¡Ya pasó la página! La teleserie “Rebelde” fue una de las más populares en los primeros años del nuevo milenio. ¿Quién no ha cantado a todo pulmón “Sálvame” o “Rebelde” como himno de la adolescencia? De seguro que muchos, esos mismos que han pedido durante algún tiempo que la banda vuelva a realizar conciertos en los lugares con más seguidores. Pues bien, 14 años después se cumplirá el sueño de sus fanáticos que han esperado esta noticia por largo tiempo.

Sin embargo, como en esta vida no todo sale como uno quiere, hay un detalle que no agrada por completo a los fans de RBD. Esto debido a que no se presentarán los seis integrantes que iniciaron el recorrido, sino que solo estarán Anahí, Dulce María, Christian Chávez, Maite Perroni y Christopher Uckermann. Por obvias razones, el que no acompañará la gira será Alfonso Herrera, más conocido como Poncho en la ficción. Para que no te quedes con la duda no resuelta, acá te contaremos por qué motivo decidió no reencontrarse con el grupo que lo catapultó a la fama.

¿Quién es Alfonso Herrera?

El artista Alfonso Herrera nació en Ciudad de México el 28 de agosto de 1983. Vivió en la localidad donde llegó al mundo, pero también en Guadalajara con sus padres. A sus cortos 19 años, iba teniendo claridad de lo que quería hacer en la vida y comenzó actuando en obras de teatro. En el 2022 tuvo la oportunidad de ser convocado para la recordada película mexicana “Amar te duele”. De ahí, ha sido parte de la novela “Clase 406″ hasta que llegó el estrellado en el 2004 con su ingreso a “Rebelde”.

Desde ahí en adelante, ha participado en muchas producciones audiovisuales que le han hecho escalar cada vez más alto en su trayectoria artística. Si bien antes actuaba en novelas, teleseries, películas y más. Ahora ya también es una estrella de Netflix, ya que estuvo de 2015 a 2018 en “Sense 8″ y “Ozark”, que son dos de las más reconocidas series a nivel mundial.

Alfonso Herrera es integrante de Rebelde

La teleserie “Rebelde” duró dos años al aire. El papel protagónico y la química que tuvo el personaje de Alfonso Herrera con todos sus fans, gracias a la historia que había detrás de él, hizo que resalte junto con sus cinco compañeros; Anahí, Dulce María, Christian Chávez, Maite Perroni y Christopher Uckermann. Por ello, Miguel Arango se convirtió en su mejor carta de presentación para otros trabajos, ese mismo que lo llevó a participar de la agrupación musical RBD con sus mismos amigos.

Todo marchaba bien. El éxito de la banda era inconcebible hasta el 2008, en el que el sexteto anunció su separación para luego viajar por el mundo con su gira del adiós. En el 2009, se publicó el último disco: “Para olvidarte de mí”. En ese entonces, la posibilidad de un reencuentro dependía de la coordinación de todos los integrantes; no obstante, Alfonso Herrera sabía lo que quería y su objetivo ya no estaba en nada que tenga relación con “Rebelde”. Así, sin quererlo, el último tour con el actor se concretó sin marcha atrás.

Rebelde se reencontrará y ofrecerá conciertos este 2023

La pandemia trajo muchas sorpresas para bien y para mal. Una de ellas fue que, después de tanta insistencia del público, RBD se reunió a fines del 2020 para realizar un concierto virtual llamado “Ser o parecer”. Sin embargo, no contó con la presencia de Alfonso Herrera ni Dulce María. El primero porque estaba ocupado y la empresaria por el motivo de que acababa de dar a luz. Desde ahí, no se volvieron a ver las caras hasta la boda de Maite Perroni, quien contrajo matrimonio con el productor Andrés Tovar el 10 de octubre de este 2022.

Esa reunión causó mucho revuelo y empezaron las especulaciones de un supuesto reencuentro presencial que se confirmó, para la alegría de sus fans, este 19 de diciembre, a través de las cuentas de Instagram de los cinco cantantes que sí serán partícipes: Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann. Como era de esperarse, el ausente será el recordado Poncho.

¿Por qué Alfonso Herrera no acompañará a Rebelde?

Aunque duela reconocerlo, del sexteto de RBD, el artista que más sobresalió por su talento fue Alfonso Herrera, pero sus compromisos laborales no le permitirán ser parte de “Soy rebelde world tour”, que recorrerá los países en los que tuvieron mayor pegada. A eso se le suma que el popular Poncho ya había explicado que la música no era su destreza más trabajada y la etapa de Rebelde ya había concluido para él.

Además, esto no causa sorpresa a sus fanáticos, ya que las veces en las que se volvieron a encontrar los artistas mexicanos, el actor no se había hecho presente por sus mismas diferencias con su exequipo de trabajo. ¿Se le ablandará el corazón por sus seguidores? Lo dudamos muchísimo.