Antonela Roccuzzo: ¿a qué se dedica y qué negocio familiar tiene en el sector gastronómico?

¡El éxito lo comparte con la familia! La modelo Antonela Roccuzzo ha roto los estereotipos y, al igual que otras mujeres famosas esposas de futbolistas, ha demostrado que su trabajo no necesariamente está relacionado con la pelota y que son mucho más que la compañía de alguien. Al contrario, dan el ejemplo de cómo es que sobresalen y explotan al máximo sus destrezas en diferentes áreas.

La influencer argentina Antonela Roccuzzo no estaba involucrada en el mundo de la farándula hasta que conoció a Lionel Messi y las cámaras empezaron a investigarla. Ahí se supo que el inicio de todo su romance se remontaba a la niñez de ambos. Con el pasar del tiempo, la relación se fortaleció y la familia se agrandó. A continuación, te contamos todo sobre la exitosa empresaria que no se ha olvidado de sus padres y hermanas, con quienes trabaja de la mano.

¿Quién es Antonella Roccuzzo?

Lejos del astro de fútbol Lionel Messi, la modelo Antonela Roccuzzo ha brillado con luz propia por su carácter y versatilidad. La argentina nació en Buenos Aires el 26 de febrero de 1988. Su padre es José Roccuzzo, su madre se llama Patricia Blanco y dentro de su familia tuvo dos hermanas llamadas Paula y Carla Roccuzzo. Todas mujeres, fuertes y, hoy en día, socias.

Su papá fue empresario, ya que heredó de su madre ‘Lelé' una despensera o supermercado, como se conoce en el país vecino, y trabajó mucho para conseguir expandirse en su rubro. Las tres niñas de la familia tuvieron una vida con muchas comodidades, pero también trabajaron para la cadena que tienen actualmente.

¿A qué se dedica Antonela Roccuzzo?

La empresaria Antonela Roccuzzo inició en el mundo del modelaje trabajando para una agencia publicista en la que no duró mucho tiempo ya que tuvo que mudarse a Barcelona para vivir con su novio Lionel Messi, con quien formó su familia independiente.

Ser pareja de una estrella como el astro argentino hizo que las marcas la vean como una buena llegada en sus seguidores, por lo que decidieron apostar por ella. Es así que el dinero que se gana con el sudor de su esfuerzo decidió empezar a invertirlo en algunas empresas relacionadas a la moda, como la marca Enfants, que inició en el año 2017, dedicada a la venta de ropa de bebés y niños.

Su primer gran emprendimiento familiar fue solo un éxito, pero no todo le fue bien en los negocios. Esa experiencia le hizo creer que no solo había que trabajar con su familia, sino también con los amigos. De esa forma, en ese mismo año se asoció con Sofía Balbi, esposa del jugador Luis Suárez y amiga íntima de la familia, para lanzar la marca de zapatos Sarkany en Argentina, que cerró al poco tiempo porque no tuvo solvencia económica.

¿Qué negocio familiar tiene Antonela Roccuzzo?

La empresaria argentina Antonela Roccuzzo y su familia han trabajado tan duro que en estos días cuentan con ocho sedes que se encuentran en varios puntos de la ciudad de Rosario, donde no solo nació la sociedad Roccuzzo e hijos, sino también la estrella del PSG.

Es así que los Supermercados Único son los más conocidos en toda esa provincia que ve a la familia política del deportista como un ejemplo de lucha y constancia. Al parecer, no solo le sirvieron sus estudios en Odontología y Nutrición, sino también su inteligencia empresarial.

¿Cuántos seguidores en Instagram tiene Antonela Roccuzzo?