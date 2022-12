Residente dedica emotivo mensaje a Argentina tras convertirse en campeona del Mundial de Qatar

Argentina se convirtió en el flamante ganador del Mundial Qatar 2022 tras vencer a Francia en una infartante tanda de penales, el último 18 de diciembre. Artistas de todo el mundo celebraron esta victoria y se pronunciaron al respecto para enviar sus buenos deseos a la selección albiceleste. Este fue el caso de Residente, quien también decidió unirse a la fiesta del fútbol.

La copa del Mundial Qatar 2022 fue alzada por el equipo argentino. Foto: composiciónLR/Rhett Lewis/Unsplash

El mensaje de Residente

A través de redes sociales, el rapero puertorriqueño escribió un extenso mensaje con imágenes de los futbolistas y su familia portando la camiseta de Argentina. Asimismo, elogió al país sudamericano y a las personas que viven en su territorio.

“Este país padece de ese amor pasional que no se entiende, pero se siente. Ese amor exagerado por todo, sin límites. El país que en los conciertos corea hasta los arreglos de los instrumentos de viento. El país de los abrazos más fuertes. El país que me regaló los besos de mi hijo. El país con el peso devaluado, pero de corazón agrandado. Los que disfrutamos de escribir estaremos en deuda con todo el equipo porque nos regalaron los mejores versos”, manifestó el cantante.

Residente subió una fotografía en la que aparece al lado de Messi. Foto: Residente/Instagram

Asimismo, reveló que, cuando tuvo la oportunidad de conocer a Diego Maradona, el famoso futbolista le indicó que Argentina sería la ganadora de otro Mundial. “Diego me lo dijo, cuando lo vi, que la próxima copa era de Argentina. Sé que no soy de allí, pero quizás en otra vida fui” , agregó.

¿Qué pidió Residente para su visita a Perú?

En una entrevista con Carlos Orozco para YouTube, el productor de eventos César Ramos habló sobre el día que Residente vino a Perú para participar de Vivo por el Rock 10. El organizador dijo que no esperó que el músico tuviera tantas exigencias y se quedó asombrado con todo lo que solicitó en aquel entonces.