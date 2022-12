Irma Maury: ¿qué carrera estudió la popular doña Nelly de “AFHS” y hasta cuándo la ejerció?

Irma Maury, quien dio vida a doña Nelly en la serie de TV peruana “Al fondo hay sitio” se ha ganado el corazón de miles por sus actuaciones. Antes de llegar a las tablas de teatro, donde empezó su travesía actoral, ella desempeñó una ocupación completamente diferente.

Aunque ahora es reconocida por su presencia en puestas de escena, Maury ejerció una profesión bastante alejada del ojo público. Conoce a continuación cuál fue y hasta cuando trabajó en eso.

¿Qué carrera estudió Irma Maury?

Aunque Irma Maury ha declarado abiertamente que no asistió a ningún centro de formación universitaria luego del colegio, sí tuvo múltiples oficios y labores. Uno de ellos marcaría gran parte de su vida.

Por solicitud de su hermana, la intérprete llevo estudios de mecanografía. Ello la llevó a uno de sus más recordados empleos: laborar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Irma Maury estudió inicialmente secretariado ejecutivo de administración de empresas debido a un curso de extensión de la Universidad de Lima. Posteriormente, cursó estudios en Administración de Empresas en IPAE.

Irma Maury estudió ha sido secretaria. Foto: composición LR/La República

Ella llegaría de casualidad a la actuación. También por un curso de teatro. Esta vez, realizó esta travesía artística cuando estaba de vacaciones. El taller era de Meche Solaeche. Así llegaría a codearse con Efraín Aguilar y Adolfo Chuiman.

“Salí de vacaciones del trabajo y me sobraba unos días, vi el programa de la señora Meche Solaeche y me inscribí en unos cursos, así llegue de casualidad. Después, estuve en el taller de verano y luego me estuve especializando”, contó en una entrevista para TV Perú.

¿Hasta cuándo ejerció el secretariado Irma Maury?

Irma Maury ha cumplido labores como secretaria hasta los 41 años de edad. Así lo declaró para “La entrevista”, programa de TV Perú.

“Mi hermana me decía que tenía que ser profesional. Me puse a estudiar mecanografía, no fui a la universidad y así llegué a trabajar en la Universidad Nacional de San Marcos con la tutela de mi hermana porque era menor de edad. Yo he trabajado de todo, vendí cosméticos, luego fui secretaria hasta los 41 años”, relató.

Irma Maury se hizo conocida por sus trabajos actorales, entre los más conocidos están "Mil Oficios" y "Al Fondo Hay Sitio". Foto: composición LR/La República

Asimismo, contó que siempre mantenía vigentes sus estudios. “Tenía el secretariado ejecutivo, luego administración de empresas, administración de personal y siempre estaba actualizándome”, expresó para la misma entrevista.

Cabe recordar que, Maury comenzó una ascendente carrera en el año 1978 a través del Grupo Teatral Histrión, cuna de muchos actores. Dicha institución la llevó a participar en varias obras de teatro, compartiendo escenario con actores como Willy Gutiérrez, Adolfo Chuiman, Carlos Velásquez, Jorge Montoro, entre otros.