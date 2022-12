Amber Heard y Johnny Depp finalmente llegan a acuerdo por caso de difamación

La batalla legal entre Amber Heard y Johnny Depp ha sido uno de los líos mediáticos más hablados por la prensa internacional durante el 2022. Ahora, y tras muchos meses de constantes peleas legales, los actores finalmente han llegado a un acuerdo que pone fin al polémico caso de difamación de la expareja. Fue la propia actriz quien anunció este trato a través de sus redes sociales.

El comunicado de Amber Heard en redes sociales

En su Instagram, la intérprete de “Mera” lanzó un comunicado que sorprendió a todos sus seguidores. “Después de una larga deliberación, he tomado la difícil decisión de resolver el caso de difamación traído en mi contra por mi exmarido en Virgina”, inicia el texto.

“Para mí, es importante decir que nunca busqué esto. Defendí mi verdad y, al hacerlo, mi vida como la conocía fue destruida. La difamación a la que me he enfrentado en redes sociales es una versión amplificada de las maneras en las que las mujeres son revictimizadas cuando quieren salir adelante”, lamenta.

“Ahora, finalmente tengo la oportunidad de emanciparme de algo que intenté dejar hace seis años y en términos en los que puedo estar de acuerdo. No he hecho admisión alguna. Este no es un acto de concesión. Con respecto a mi voz de acá en adelante, no hay restricciones o mordazas”, finaliza.