¡Llegó a imponer el ritmo latino! Ozuna hace su debut en la clausura del Mundial Qatar 2022

La espera terminó. La final del Mundial Qatar 2022 tiene a todos pegados a sus televisores y mucho se habló de los artistas que estarían presentes en la ceremonia de clausura del torneo deportivo. Una de las estrellas más esperadas fue el reguetonero Ozuna, quien llegó al estadio de Lusail en Doha, Qatar, para imponer el ritmo latino.

Fue el último jueves 15 de diciembre cuando se supo, de manera oficial, que el ‘Negrito de ojos claros’ estaría presente en el evento y sería uno de los encargados en liderar el show de cierre de la Copa del Mundo Qatar 2022 este domingo 18. Asimismo, se supo que su asistencia al evento se dio luego de que varios artistas rechazaran formar parte de la clausura del torneo, en protesta a las violaciones de los derechos humanos del país árabe.

Este logro en la carrera artística del autor de “Corazón de seda” coincide con su hazaña de colocarse en la posición número 1 del listado “Latin Airplay” de Billboard con su tema “Arhbo”, el mismo que entonó hace unos instantes.

Así fue la presentación de Ozuna en el Mundial Qatar 2022

Corrían las 9:05 (hora peruana), cuando el artista puertorriqueño hizo su ingreso al escenario en la ceremonia de clausura de Qatar 2022 interpretando su nuevo tema musical “Arhbo” junto al cantante nigeriano David Adeleke.

Sin embargo, lo que llamó la atención de su show, fue que Shakira no apareció en escena junto a él tal y como se había rumoreado días atrás. Minutos depsués, el tema “Light in the sky” retumbó en el estadio de Lusail al ser cantado por Balqees Ahmed Fathi, Rahma Mezher y RedOne.

Ozuna es confundido con Yordy Reyna en su llegada a Qatar 2022

El pasado 16 de diciembre, se conoció que Ozuna pondría la cuota musical en la clausura del Mundial Qatar 2022. El periodista deportivo Michael Succar se enlazó en vivo desde Doha para contar las incidencias sobre el arribo del artista de género urbano a suelo árabe. Fue aquí cuando un hilarante acontecimiento sucedió.