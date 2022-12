¡El mejor jugador y esposo del mundo! El jugador de fútbol Lionel Messi es una leyenda a nivel mundial por el talento que ha mostrado para el deporte más popular del mundo. La estrella no solo ha sido acreedor de balones de oro que lo coronan como el más reconocido, sino que se ha creado una muy buena fama de hombre de familia.

En Sudamérica, la mayoría de futbolistas tienen fama de salir con modelos o mujeres reconocidas; sin embargo, el astro argentino se ha ganado su buena reputación por respetar a la madre de sus hijos, Antonella Roccuzzo, y mantenerse al lado de su compañera en todo momento.

¿Cómo se conocieron Lionel Messi y Antonella Roccuzzo?

La ex figura del Barcelona, Lionel Messi, tiene todo lo que quiere en la vida. Con eso, no solo nos referimos a sus logros conseguidos a nivel personal y profesional, sino que también a nivel amoroso y familiar. El inicio de su relación con Antonella Roccuzzo se remonta a la vez que exjugador Lucas Scaglia realizó una reunión en su casa y los invitó. El deportista no tardó mucho en ver la belleza de su compatriota y empezó a averiguar sobre ella.

Por mucho tiempo, la comunicación se basó en cartas que la figura mundial le entregaba a su amada, hasta que en el año 2000 se mudó a España. Las únicas veces que se veían era cuando la actual figura del PSG visitaba su país de origen. Todo inició cuando una amiga de la modelo falleció en un accidente automovilístico y su ahora esposo le dio todo el apoyo emocional que necesitaba.

Sin embargo, la estrella de fútbol Messi siempre mantuvo en privado su vida personas hasta que a la edad de 21 confirmó públicamente que estaba en una relación con Antonella Roccuzzo, en una entrevista con el programa “Hat Trick Barca”. Fue así que luego del Mundial de Sudáfrica 2010 viajaron juntos a España para iniciar su etapa de convivencia.

¿Cuánto años le lleva Messi a Antonella Roccuzzo?

La bella Antonella Roccuzzo nació en la ciudad de Rosario, Argentina, el 26 de febrero de 1988. A nivel profesional estudió Odontología y Comunicación Social, aunque no terminó dichas profesiones. Su ahora esposo Lionel Messi llegó a este mundo el 24 de junio de 1987 en la misma ciudad que su amada.

Exactamente, la diferencia de edades es 8 meses, por lo que hicieron química rápidamente y nunca se les ha visto en algún escándalo. Solo se ha conocido de su amor por sus declaratorias en redes sociales y las noticias que han protagonizado. Un ejemplo de ello fue en la premiación del Balón de oro 2021, cuando el astro mundial estuvo junto a su esposa y sus tres pequeños y alguien de la organización le pidió a la influencer que se alejara.

Lo curioso fue el accionar del futbolista Lionel Messi, quien lejos de aceptar dicha reacción, le pidió a la madre de sus pequeños que posara junto a él y sus descendientes en todas las imágenes que captaron los paparazzis. El hecho fue aplaudido por sus seguidores y diversos usuarios de la web, resaltando el amor que le demuestra a su esposa.

¿Cuántos tiempo llevan juntos?

La familia Messi Roccuzzo tiene más de 15 años de relación, según el diario La Nación, y tienen 3 hijos: Thiago (10), Mateo (7) y Ciro (4). No obstante, recién se unieron en matrimonio el pasado 30 de junio del 2017, en una ceremonia que compartió con su entorno familiar, amical y laboral más íntimo.

Como mencionamos líneas arriba, Lionel Messi es una persona muy reservada con vida privada, pero eso no hace que deje de ser romántico. En el 2019 habló con Sport sobre la relación que tiene con el amor de su vida: “Ella es todo para mí. El hecho de tenerla a mi lado me simplifica muchísimas cosas (...) Nos conocemos hace mucho tiempo, me conoce a la perfección y es alguien que prácticamente no tiene días malos. Siempre está de buen humor. Es una compañera espectacular”.

Antonella Roccuzzo celebra con Messi y besa la copa del mundo

El personaje clave para el éxito familiar de Messi es su esposa Antonella Roccuzzo, quien no solo lo acompaña a vivir a la ciudad que le toque por trabajo, sino que vive de cerca cada paso del astro mundial en todos los mundiales a los que asistió buscando levantar la copa más gran del fútbol.

Antonela Roccuzzo levanta y besa la Copa del Mundo. Foto: difusión/Twitter

Ese triunfo no llegó hasta el pasado 18 de diciembre en que la albiceleste le ganó en penales a la selección francesa ocupando el primer lugar en el Mundial Qatar 2022. Una vez terminado el partido, su fiel compañera ingresó al campo acompañada de sus 3 hijos para festejar con su amado. En las imágenes quedaron registrado cómo la empresaria besaba el trofeo por la felicidad que sentía. Al parecer, este sueño no solo era de la popular ‘Pulga’, sino también de su familiar completa.