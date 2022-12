Ozuna llega a Qatar 2022 y periodistas lo confunden con el futbolista peruano Yordy Reyna

¿Qué pasó ahí? El programa “El camerino” viene cubriendo todos los detalles sobre el Mundial Qatar 2022. En las últimas horas, se conoció que el cantante Ozuna será el encargado de poner la cuota musical a la ceremonia de clausura del evento futbolístico. El periodista deportivo Michael Succar hizo un enlace desde Doha para hablar sobre la llegada del artista al país del Medio Oriente. Sin embargo, llamó la atención que sus compañeros en Lima confundieron al intérprete con el futbolista peruano Yordy Reyna.

“(Ozuna) es uno de los bravos de la música que además ha participado como parte de la canción oficial de este Mundial”, dijo Succar. No obstante, no se esperó que sus colegas en el set de televisión confundieran al cantante con Reyna. “No, ese es Yordy Reyna, es Yordy y me quieren venir a florear acá” , manifestó el presentador Daniel Marquina. Esto provocó las risas de sus demás compañeros y del mismo Succar.