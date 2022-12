¿Por qué Harry Styles no canta “Fine line” en sus conciertos pese a que todos sus fans la piden?

Harry Styles acaba de culminar una exitosa gira por Latinoamérica luego de varios años de postergación debido a la pandemia de la COVID-19. El ídolo británico cantó sus mejores temas en inolvidables conciertos por países como México, Colombia, Argentina e, inclusive, Perú.

Sin embargo, una canción en específico se ha vuelto tendencia en redes, ya que el exmiembro de One Direction optó por no incluirla en el setlist de su último tour pese a que sus seguidores la aclaman. Hablamos de “Fine line”, principal sencillo de su anterior álbum, el cual no pudo ser debidamente promocionado en 2019.

¿Por qué Harry Styles no incluyó a “Fine line” en su setlist?

Aunque muchos especulan que Harry Styles decidió quitar “Fine line” de la lista de canciones que interpreta en la gira “Love on tour” por temas personales, él mismo aclaró en una entrevista que no sentía correcto incluir el sencillo de un álbum pasado en medio de sus promociones de “Harry’s house”.

No obstante, explicó que esto no significa que se haya aburrido de la canción, solo que no sería escuchada por un tiempo, y aun así le guarda un lugar especial en su corazón.

“Es una de mis favoritas, pero se sintió extraño cerrar el set con esa porque es de otro álbum. Cuando la ponemos en el set, se siente forzado. Pero todavía amo la canción. No he cambiado de opinión sobre eso”, expresó.

La curiosa petición de fan a Harry Styles para que cante “Fine line”

Durante su paso por Estados Unidos, una de sus fanáticas hizo el intento para que Harry Styles interprete “Fine line” en vivo, pues es un tema muy significativo para todos los que han estado con él a lo largo de su carrera.

De esta forma, la joven asistió al concierto con un cártel que decía: “Ladra o canta ‘Fine line’”. N imaginaba que el músico inglés iba a preferir ladrar frente a todos para no tener que cantar el tema en dicha presentación.

Harry Styles cantó “Fine line” en concierto de Brasil

Una inesperada sorpresa se llevaron los asistentes del concierto de Harry Styles en Brasil luego de que cantara “Fine line” por primera vez durante su gira por Latinoamérica. Esto ocurrió a propósito del tercer aniversario del disco de igual nombre, el cual se lanzó oficialmente el 13 de diciembre de 2019.

El hecho se volvió tendencia en redes sociales y los fans no tardaron en reaccionar, pues también soñaban con poder escuchar el tema en vivo.