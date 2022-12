El drama que vivió el salsero Lalo Rodríguez, la voz de “Ven, devórame otra vez”

¡Se fue un gran talento! ¿Quién no ha escuchado o bailado la canción de salsa sensual “Ven, devórame otra vez”? Estoy segura de que muchos recuerdan al gran Lalo Rodríguez por su icónica canción, al igual que otras interpretadas por él, más ahora que falleció este 13 de noviembre por causas extrañas.

Lo que sí se sabe es que su vida no estuvo alejada de los escándalos, en todos los sentidos. Su adicción a las drogas, el consumo excesivo de alcohol, las acusaciones de violencia doméstica contra su familia y más hicieron de este artista uno de los más mediáticos, a pesar de todo su talento. Acá te contaremos cómo vivió sus últimos años, en los que llegó a caer en depresión.

¿Quién es Lalo Rodríguez?

El cantante Ubaldo Lalo Rodríguez nació en Carolina, Puerto Rico, el 16 de mayo de 1958. El talento le fue innato y, por eso, desde muy pequeño demostró sus aptitudes artísticas para la música, especialmente en la salsa. A sus 7 años ya cantaba, pero recién a los 16 trabajó oficialmente en la producción del disco “The sun of latin music”, que ganó un Grammy.

Su apogeo fue en los 80 y 90, pero después el mundo siguió sus pasos por su trayectoria, que se vio manchada por su adicción a las drogas y al alcohol. Fue una pelea con la que no pudo lidiar y que, al parecer, acabó con su vida en el momento menos esperado. El artista fue conocido como el ‘Canario de Carolina’ por su lugar de nacimiento, aunque gran parte de su vida la pasó en Estados Unidos.

De hecho, en el año 2011 fue arrestado en la ciudad de Florida por violencia doméstica contra su esposa, Wanda Torres. Ese evento causó que lo condenaran a dos años de prisión condicional. Se conoce que ella fue su única pareja, con quien tuvo cuatro hijos: Jeramel, José Juan, Linda y Yariel. Tras varios años de matrimonio, el salsero Lalo Rodríguez se divorció este 2022.

¿Cuáles fueron sus canciones más sonadas?

Si bien todo el mundo lo recordará por su mayor éxito, “Ven, devórame otra vez”, tiene otras producciones musicales muy conocidas. Son las siguientes:

“Máximo Chamorro”

“Pero llegaste tú”

“Tú no sabes querer”

“Esta noche dormiré contigo”

“Después de hacer el amor”.

¿Cómo fueron sus últimos años antes de morir?

El salsero Lalo Rodríguez dio una entrevista un par de años atrás, en la que contó lo mucho que le habían afectado los chismes que le sacaban los programas de espectáculos: “El problema más grande que yo le di a mi esposa (Wanda) fue de mujeres. Mire, a mí nunca se me ha visto con una mujer que no sea mi esposa… Nunca le he dado problemas. El que sí le di fue el problema de drogas, pero gracias a Dios lo eliminé”.

Como él mismo lo confesó, sus problemas más serios surgieron a causa de sus adicciones. Esto le habría causado afectaciones a su corazón, provocando hipertensión. Así se conoció por el intérprete de “Ven, devórame otra vez”, quien expresó en la misma entrevista para “El vocero de Puerto Rico”: “Ayer me dio un ataque. Estoy tomando unas pastillas. Una es para la depresión y otra es para fortalecer los músculos del corazón y aliviar después que ocurren pequeños infartos”.

De su muerte, lo que se conoce es que fue encontrado en la vía pública del edificio residencial Sabana Abajo, en el municipio de Carolina, Puerto Rico, donde nació. La Policía local detalló que no tenía ningún signo de violencia, por lo que pudo haber sido algún problema cardiaco.