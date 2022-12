Lalo Rodríguez, intérprete de “Ven, devórame otra vez”, falleció a los 64 años

Lalo Rodríguez fue hallado sin vida en la tarde del martes 13 de diciembre. El cuerpo del artista se encontró en el edificio 54, residencial Sabana Abajo de Carolina, Puerto Rico. La muerte del cantante de salsa se habría producido a las 3:00 p.m., indica la Policía. “Ven, devórame otra vez”, era uno de sus más grandes éxitos.

Lalo Rodríguez tenía problemas de salud

Aún se desconoce la causa de muerte de Lalo Rodríguez. Actualmente, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) está a cargo de la investigación sobre este fallecimiento. El cantante tenía 64 años de edad.

En noviembre, recayó en salud. Tuvo que ser hospitalizado tras ser encontrado en “estado catatónico”, según diversos medios de comunicación.

Lalo Rodríguez falleció a los 64 años. Foto: Facebook

Las palabras de Lalo Rodríguez en noviembre a sus fanáticos

Hace semanas, el artista había enviado un mensaje a todos sus fanáticos tras su recaída en salud. “Este es Lalo Rodríguez, enviándole un saludo a todos mis fanáticos amigos. Todas las personas que han estado preocupadas por mi salud, me comunico para decirles que ya no estoy intubado, estoy en recuperación y prontamente me verán en video para que vean que estoy bien”, dijo.

“Agradezco todas las muestras de cariño y toda la preocupación que tuvieron hacia conmigo. Los quiero mucho, Dios los bendiga”, agregó Lalo Rodríguez.