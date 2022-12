Jaime Bayly no desaprovecha la oportunidad de contar un buen relato y una de las últimas experiencias que tuvo en su reciente viaje a Chile, en el que estuvo acompañado de su esposa Silvia Núñez del Arco y su hija, no fue la excepción. Lo que llamó la atención de su historia fue que tuvo que ver directamente con el ídolo juvenil del pop Harry Styles, quien, aseguró, tuvo un cálido encuentro con su esposa en un lujoso hotel del mencionado país.

En una de sus últimas columnas, el popular ‘Francotirador’ relató cómo un sutil accidente propició que su pareja pudiera conocer al intérprete de “Watermelon sugar”. Resultó ser que Silvia olvidó sus pertenencias en el hospedaje y, debido a ello, perdió su vuelo de retorno a Miami.

¿Harry Styles durmió en la cama de Jaime Bayly?

No obstante, eso no la desanimó, porque al día siguiente era el concierto de uno de sus artistas favorito en el mundo entero: Harry Styles. Pero eso no fue todo. Según cuenta Bayly en su escrito, el músico británico ocupó la suite en la que, días anteriores, él se encontraba instalado.

“ ¡Harry Styles está durmiendo en tu cama! ¡Harry Styles está durmiendo a unos pasos de mi cama! ¡No lo puedo creer! ”, le contó Silvia a Bayly por teléfono. Las circunstancias provocaron celos en el conductor de televisión, pues nunca había oído tan emocionada a su pareja por conocer a un famoso.

Jaime Bayly relató encuentro entre su esposa Silvia Núñez del Arco y el músico Harry Styles. Foto: composición/AFP/RPP

Incluso, este llegó a pensar que la escritora había orquestado su plan de olvidar sus artículos varios en la habitación del hotel donde se hospedaban para perder su vuelo a propósito y poder conocer a la celebridad.

Sin embargo, en vez de pelear, optó por relajarse y alegrarse por la madre de su hija. “Era mejor tomarlo con humor”, escribió Bayly en otro apartado de su columna.

El mensaje de Harry Styles a Jaime Bayly

Silvia le contó, además, que pudo cruzarse con el exintegrante de One Direction en algunas instalaciones del hotel, como la piscina y el gimnasio. Pudieron platicar y el famoso la invitó a su show en Chile.

Ya a medianoche, después de que el presentador condujo su programa “Bayly”, le llegó un mensaje de su esposa que incluía un video del mismísimo Harry Styles enviándole saludos. En el clip, el artista mencionaba lo dulce y buena onda que era Silvia Núñez.

“ Tienes mucha suerte de tener a Silvia en tu vida ”, le dijo Harry al novelista. Al día siguiente, Silvia pudo asistir al show de Harry en el Estadio Bicentenario de La Florida y quedó más que satisfecha por la experiencia.