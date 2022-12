¿Qué fue de Macs Cayo, hermano de las Cayo, que participó en “Combate” y “Esto es guerra”?

Mario Cayo, mejor conocido como Macs Cayo saltó a la fama entre el público juvenil al ingresar al equipo verde del programa “Combate” en su primera temporada. Pese a que el hermano de Bárbara, Fiorella y Stephanie Cayo también participó en “Combate” y “Esto es guerra”, el famoso decidió dar un paso al costado de la pantalla chica. ¿Qué pasó con él?

Luego de una destacada participación en “Combate” y “El gran show”, temporada del 2012, en la que alcanzó el tercer lugar, Macs Cayo fue convocado como refuerzo de los ‘Leones’ en “Esto es guerra”; sin embargo, su salida del programa reality se vio envuelta de polémica.

¿Por qué Macs Cayo se retiró de “Esto es guerra”?

Pese a que Yaco Eskenazi declaró que Macs Cayo se había retirado de “Esto es guerra” por un problema de salud, el famoso confesó que su decisión se debió a problemas de contrato: “No hubo nada serio… Además, había una falta de seguridad que me dio un poco de miedo. ¿Qué hubiera pasado si durante la competencia me pasaba algo grave y yo no tenía un contrato?”, dijo Cayo a un medio local.

Macs Cayo fue parte de los 'Leones' en "Esto es guerra". Foto: América Televisión

Además del problema contractual, Macs Cayo manifestó que no hubo intención de retenerlo en el programa: ”Nueve minutos antes del programa en el que no aparecí me dijeron: ‘Vamos a hablar con la jefa de tu situación económica’. La llamaron por teléfono y ella contestó: ‘No te voy a pagar más de lo que te estoy pagando. Si no te gusta, te vas (....) Yo dije: ‘Ok’. Y me fui ”.

Tras su breve, pero destacada incursión en la televisión, Macs Cayo anunció que se dedicaría por completo a la música. Fue así que estrenó “Déjate llevar” en colaboración con DJ JB en el 2016.

¿A qué se dedica Macs Cayo en la actualidad?

Macs Cayo junto a Stephanie Cayo son actuales directores del Programa Intensivo de Artes Escénicas llamado Performing Arts. Además, también es entrenador particular de tenis.

En el ámbito sentimental, Macs Cayo contrajo matrimonio con Fiorella Giampetri en diciembre del 2021, con quien lleva más de 10 años de relación.

Macs Cayo y Fiorella Giampietri llevan más de 10 años de relación y actualmente son esposos. Foto: composición La República/Instagram

En cuanto a la música, Macs Cayo se inscribió a una escuela de música para mejorar en la guitarra, según declaró en su cuenta de Instagram. De esta manera, el ex chico reality también tiene presentaciones en vivo en conocidos recintos de Lima.