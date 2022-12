Hermana de Cristiano Ronaldo lo respalda tras derrota de Portugal: “Nadie merece tus lágrimas”

Cristiano Ronaldo volvió a convertirse en noticia en las últimas horas luego de lo que fue su desgarrador llanto tras la dura eliminación de Portugal de la Copa del Mundo a manos de Marruecos. El astro del fútbol no fue titular en su seleccionado, pero ingresó en el segundo tiempo para intentar revertir el resultado, aunque esto no pudo ser. Por ello, una de sus hermanas decidió dedicarle un emotivo mensaje en redes sociales como muestra de apoyo.

Se trata Elma Aveiro, la mayor de todas, quien mediante su cuenta de Instagram decidió repostear diversas historias de los seguidores de su famoso hermano respaldándolo tras este duro momento. Incluso se unió al pedido de Georgina Rodríguez para que Fernando Santos deje de ser entrenador del combinado luso por no haber puesto desde el arranque a CR7.

Elma Aveiro, hermana de CR7, lo respalda tras eliminación de Portugal

La empresaria hizo hincapié en el llanto de Cristiano Ronaldo luego de que el árbitro pitara el final del encuentro entre Portugal y Marruecos, lo que decretaba la clasificación del cuadro africano. Como se sabe, el denominado ‘Bicho’ podría haber jugado su último Mundial, pues con 37 años está cada vez más cerca de retiro.

Cristiano Ronaldo fue parte de la dura derrota de Portugal ante Marruecos. Foto: Instagram Elma Aveiro

“Nadie merece tus lágrimas. Jugaste con tu orgullo y sangre. Fuiste y serás mi gran rey. Te amo mucho mi hermano”, indicó en su Instagram oficial.

Georgina Rodríguez arremete contra DT de Portugal

Horas antes, Georgina Rodríguez, actual pareja de Cristiano Ronaldo, también utilizó su cuenta de la red social de la cámara para criticar duramente a Fernando Santos tras la derrota de Portugal. La modelo e influencer arremetió contra el entrenador por dejar como suplente al ‘Comandante’ y pidió que dejara su cargo.

“Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes, el mismo que al meterte en el juego vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede dar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido”, precisó.