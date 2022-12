Celine Dion revela que padece una incurable enfermedad neurológica y cancela gira internacional

La famosa cantante Celine Dion, reconocida por crear grandes éxitos musicales como “My heart will go on”, reveló que padece una grave e incurable enfermedad que le ha obligado a cancelar todos sus conciertos del 2023.

Celine Dion da detalles de su salud

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Celine Dion brindó detalles sobre su salud y contó que padece el síndrome de la persona rígida (SPR), una extraña enfermedad neurodegenerativa que provoca que los músculos se tensen de forma incontrolable e involuntaria.

“He tenido problemas de salud durante mucho tiempo, me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado. Recientemente, me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado síndrome de la persona rígida, que afecta a una de cada millón de personas. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”, comentó.

Tiene el apoyo de sus hijos

Respecto a como está afrontando la enfermedad, Celine Dion sostuvo que tiene el apoyo de su familia, así como de un gran equipo médicos, quienes están tratando de que el avance de la enfermedad sea lento, aunque sabe que su progresión será inevitable.

“Tengo un gran equipo de médicos trabajando a mi lado para ayudarme a mejorar y a mis preciosos hijos, que me apoyan y me ayudan”, comentó.

Cancela gira internacional

Celine Dion también confirmó la cancelación de su gira por Europa en el 2023. Esta es la tercera vez que suspende sus conciertos por el Viejo Continente desde el 2020.

“Tengo que admitir que ha sido una lucha. Lo único que sé es que cantar es lo que he hecho toda mi vida y lo que más me gusta hacer. Los extraño mucho. Echo de menos verlos a todos en el escenario, actuando para vosotros”, sostuvo.