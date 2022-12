Amaia Montero fue ingresada a una clínica de rehabilitación: este es el motivo

Amaia Montero no la estaría pasando bien. La cantante, que alcanzó la fama con el grupo La Oreja de Van Gogh, ha preocupado a sus fans debido a que ahora ha salido a la luz que estuvo ingresada en una clínica de rehabilitación durante un mes.

La foto de Amaia Montero

Recordemos que en octubre pasado la artista española de 46 años publicó una foto de ella en la que apareció con el rostro demacrado y totalmente desaliñada. Muchos de los cibernautas se preguntaron si la cantante se encontraba sus cabales para mostrarse de esa manera.

Pero eso no fue todo. La descripción de la imagen alarmó aún más a sus seguidores. “ Si la esperanza es lo último que muere y aún no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida? ”, expresó la cantautora en el post.

¿Qué pasó con Amaia Montero?

Poco después, se informó que había sido ingresada a una clínica de rehabilitación debido a problemas emocionales; sin embargo, los motivos no fueron aclarados por la familia de la cantante. Su hermana y asistente personal, Idoia Montero, prefirió guardar silencio.

El 24 de noviembre, el diario El Español afirmó que Amaia estaba en un lugar seguro, bien cuidada por su mamá Pilar Saldías y su hermana. Luego, la revista española Lecturas reveló una foto de la artista española saliendo de un centro asistencial en Navarra.

Pero la revista Hola! de España fue la que confirmó el motivo del ingreso de Amaia Montero al recinto de salud mental. Según sus fuentes, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh atravesó por “ un fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de su nuevo disco ”. Además, se le recomendó “tranquilidad absoluta, reposo, silencio y desconexión”.

Otros medios extranjeros afirman que la muerte de su papá también fue un duro golpe emocional para Amaia Montero . Una vez, ella le dedicó un conmovedor mensaje a su progenitor fallecido. “Hoy hace 11 años que te fuiste y solo lo superaré el día en el que nos volvamos a encontrar. Te llevo cada segundo corriendo por mis venas… como te decía de pequeña, ‘te quiero como todo el cielo y todo el mar’”, escribió.