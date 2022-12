¡La historia no va más! Los Prisioneros es una banda de rock chilena que dedicó gran parte de su carrera a denunciar las injusticias sociales de su país, lo cual sirvió como referencia para muchas generaciones.

Jorge González, Miguel Tapia y Claudio Nerea fueron los responsables de temas tan potentes como “Baile de los que sobran”, “Tren al sur”, “Estrechez de corazón” y muchos más; sin embargo, lo que más llamaba la atención de esta agrupación musical era que sus miembros no solo mantenían una relación de trabajo, sino también eran muy buenos amigos, hasta el final de su carrera artística.

Biografía de Los Prisioneros

La agrupación musical Los Prisioneros inició su carrera artística en julio del año 1983, cuando participó en un festival musical llamado Liceo Miguel León Prado. Si bien comenzaron como una banda independiente, poco a poco se mantuvieron con fuerza en la industria.

La revolucionaria banda fue censurada en la época de Pinochet, que lejos de hacer que no produzcan musicalmente hizo que se viralicen y traspasen fronteras hasta Perú, Colombia, Ecuador, Argentina y otros. No obstante, todo finalizó en el 2006.

¿Por qué Los Prisioneros se alejaron?

Todo inició cuando Claudio Nerea abandonó la banda Los Prisioneros por temas personales. Eso causó que Jorge González, la voz principal, asumiera la guitarra y se agreguen nuevos integrantes, como Cecilia Aguayo y Robert Rodríguez. De ahí se separó por primera vez hasta que en el 2001 se reencontraron para ofrecer conciertos durante un tiempo.

La razón definitiva para que se separen fue que el músico Nerea descubrió que el cantante de su agrupación musical le había escrito varias cartas de amor a su esposa. Añadió otros detalles: “Esas cartas tenían la inconfundible letra de Jorge”. Así lo contó en su libro “Mi historia como prisionero”.