Shakira negó tener romance con instructor de surf: “No tengo ninguna pareja”

Este sábado 3 de diciembre, la cantante Shakira emitió un comunicado en el que pidió que se dejen de lado las especulaciones sobre su vida personal, luego de su separación de Gerard Piqué. De igual manera, negó rotundamente tener un vínculo especial con su instructor de surf. En ese sentido, afirmó que actualmente “no tiene ninguna pareja”.

“Por respeto a mis niños y al momento vulnerable que atraviesan, solicito a los medios de comunicación que paren las especulaciones. No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión más que la de dedicarme enteramente a mis hijos y su bienestar”, aclaró la intérprete de ‘Waka waka’, según información de EFE.

Shakira y sus hijos pronto se instalarán definitivamente en Estados Unidos. Foto: difusión

¿Quién es el joven al que se le relacionó con Shakira?

Luego de la separación de Shakira y Piqué, muchos desean saber cuál es la situación sentimental de la colombiana. Por ello, en cada oportunidad que se la ve con algún acompañante, comienzan las teorías sobre si se trata o no de un nuevo pretendiente.

Hace unos días se difundieron imágenes en las que se vio a la intérprete de “Ojos así” muy cercana con Gorka Ezkurdia, entrenador de surf de 22 años que estaba junto a la cantante en una playa de Cantabria. Sin embargo, la artista de 45 años negó algún vínculo con él.

Shakira habría encontrado el amor en Gorka Ezkurdia. Foto: composición LR/ Gerson Cardoso/ @shakira/Instagram/ @elgordoylaflaca/Instagram

La imágenes de Shakira y Gorka Ezkurdia en playas de España

Recientemente, el programa “El gordo y la flaca” difundió imágenes de Shakira, a quien se le vio acompañada de Gorka Ezkurdia en una clase de surf en una playa de Cantabria. De inmediato, surgieron especulaciones sobre si sería su nueva pareja o si estarían en planes de una nueva relación.